Durante el mes de agosto, tras un nuevo aumento en el valor del boleto, pasajeros de colectivos y subtes podrán acceder a importantes descuentos según el medio de pago elegido para viajar.

Distintos bancos y billeteras digitales disponen promociones con reintegros que oscilan entre 20% y 100%, algunos con límites mensuales de hasta $ 16.000.

Estas iniciativas alcanzan a quienes paguen mediante tecnología sin contacto desde dispositivos móviles, así como usuarios de QR Transporte con fondos depositados. A continuación, todos los beneficios vigentes para agosto 2026:

Aumento en colectivos, subte y trenes en el AMBA: cuánto costará el pasaje a partir del 1 de agosto. Gemini.

Mercado Pago

La plataforma mantiene hasta 100% de reintegro (tope $ 10.000). Como requisito, requiere activación previa en la solapa “Beneficios” de la app.

Naranja X ofrece 50% en todos sus pagos de transporte

La plataforma de Naranja despliega dos beneficios simultáneamente en agosto:

Mediante NFC en celular o smartwatch con tarjeta Naranja X Débito o Visa Crédito, los usuarios acceden a devoluciones del 50% en traslados, limitado a $ 5.000 mensuales.

Quienes usen QR en la app de Naranja X con saldo en cuenta también reciben el mismo porcentaje, bajo el mismo techo.

Galicia, Santander y Macro: opciones variadas según el cliente

Banco Galicia activará su promoción desde el 17 de agosto hasta fines de septiembre. Los clientes con Mastercard Galicia crédito obtienen 50% de reintegro en colectivos por NFC, con máximo de $ 15.000 por mes. El crédito se transfiere a caja de ahorro posteriormente.

Por su parte, Santander diferencia su propuesta. Mediante QR Transporte suma 50% para todos sus clientes ($ 8.000 tope), más 50% adicional para adheridos a Sorpresa Santander, totalizando devoluciones de hasta 100% con límite de $ 16.000 mensuales. La vigencia es hasta el 31 de agosto, con acreditación dentro de 30 días.

El Banco Macro ofrecerá 20% de devolución en QR Transporte desde su aplicación o MODO. El reintegro máximo es $ 10.000 por usuario mensual y rige hasta fin de 2026.

Qué tener en cuenta antes de pagar

Tipo de pago necesario (NFC o código QR de transporte)

Si requiere fondos en cuenta o permite tarjeta crédito

Montos máximos de reintegro por período

Fechas de inicio y cierre de cada oferta

Vale aclarar que algunos beneficios exigen saldo mínimo disponible. Por ejemplo, las promociones vía MODO demandan al menos $ 1.200 en la cuenta para activar el reintegro.