El diputado Fausto Gallardo García presentó una propuesta para modificar el artículo 65 de la Ley de Aeropuertos, con el propósito de que las reglas de operación de las terminales aéreas contemplen espacios específicos para el ascenso y descenso de pasajeros que usen autos de aplicación, como Uber o DiDi. Esto cambiará la dinámica de los servicios de transporte terrestre contratados por teléfono.

El legislador Gallardo García señaló que la iniciativa busca establecer bases jurídicas claras para la operación de este tipo de servicios dentro de los aeropuertos.

Atención choferes de Uber y DiDi | Confirman multas de hasta 60,000 pesos a quienes no porten este documento obligatorio (foto: archivo).

Indicó que el objetivo es mejorar la organización, seguridad y eficiencia de la movilidad en las terminales aéreas, además de brindar certeza legal a las medidas implementadas, fortalecer la administración aeroportuaria y ofrecer una mejor experiencia a las personas usuarias ante el aumento en la demanda de transporte digital.

Servicio de Uber y DiDi en aeropuertos de México

Gallardo García destacó que en distintos aeropuertos del país, incluido el de la Ciudad de México, ya existen zonas destinadas para usuarios de plataformas de transporte; sin embargo, explicó que hoy en día dichos espacios no cuentan con un sustento legal explícito, lo que provoca incertidumbre respecto a su aplicación y alcance. Además, señaló que algunos presentan limitaciones en temas de:

Accesibilidad

Funcionalidad

Seguridad

“Actualmente existen disposiciones operativas para atender esta necesidad, pero no un mandato legal claro que otorgue certeza jurídica suficiente sobre su fundamento y criterios de aplicación, por lo que resulta necesario incorporar una base normativa específica”, expuso.

¿Cómo funciona la Ley de Aeropuertos?

El diputado del Partido Verde agregó que hoy no existe un parámetro definido que establezca con claridad cómo deben operar estos servicios de transporte contratados mediante aplicaciones móviles dentro de los aeropuertos.

Asimismo, aclaró que la iniciativa no busca crear nuevas modalidades de transporte, sino regular una práctica que ya ocurre diariamente, mediante lineamientos claros que permitan establecer zonas adecuadas de ascenso y descenso para usuarios de plataformas digitales que viajan hacia o desde las terminales aéreas.