Usualmente circula entre contribuyentes colombianos una preocupación recurrente: la posibilidad de que la DIAN embargue cuentas bancarias, salarios o bienes por deudas tributarias pendientes. Sin embargo, detrás de ese temor existe un procedimiento formal que muchos desconocen. Aunque la autoridad tributaria colombiana tiene facultades amplias para ejecutar cobros, el proceso no ocurre de manera automática ni masiva. Antes de cualquier medida cautelar, existen instancias previas en las que el contribuyente puede regularizar su situación o presentar defensa. La clave está en entender cuándo una obligación fiscal pasa de ser una deuda pendiente a convertirse en un caso de cobro coactivo DIAN, una herramienta legal contemplada en el Estatuto Tributario y utilizada de forma periódica. La DIAN puede iniciar un proceso de cobro coactivo sin necesidad de acudir a un juez, gracias a las facultades administrativas previstas entre los artículos 823 y 841 del Estatuto Tributario colombiano. Esto le permite exigir el pago de obligaciones fiscales vencidas mediante actos administrativos con mérito ejecutivo. Este procedimiento puede comenzar cuando un contribuyente no paga una declaración tributaria dentro del plazo establecido, acumula una liquidación oficial ejecutoriada o incumple garantías otorgadas al Estado. También aplica para quienes ignoran requerimientos formales relacionados con impuestos nacionales. Antes del embargo, la entidad desarrolla una etapa de cobro persuasivo, en la que envía comunicaciones y notificaciones para invitar al pago voluntario. Si no obtiene respuesta, emite un mandamiento de pago con el valor adeudado, intereses y sanciones. Tras recibir esa notificación, el contribuyente dispone de 15 días hábiles para pagar, presentar excepciones legales o solicitar un acuerdo de pago. Solo si no actúa dentro de ese plazo, la DIAN puede avanzar con medidas cautelares. Cuando el proceso avanza, la DIAN puede embargar cuentas bancarias, inmuebles, vehículos, acciones, salarios y otros activos financieros registrados a nombre del contribuyente. Estas medidas buscan asegurar el pago de la deuda tributaria pendiente. También pueden verse alcanzadas ciertas tarjetas de crédito o instrumentos financieros asociados al historial patrimonial del deudor, siempre dentro del marco legal vigente. No obstante, la ley establece límites. Según el artículo 837-1 del Estatuto Tributario, existe protección para algunos bienes y recursos específicos. Por ejemplo, el patrimonio de familia inembargable y determinadas viviendas con afectación familiar no pueden ser objeto de embargo. En personas naturales, además, existe un límite de inembargabilidad equivalente a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes depositados en la cuenta de ahorros más antigua. Los recursos provenientes exclusivamente de pensiones también cuentan con protección, siempre que el titular pueda acreditarlo documentalmente. Para verificar si existe un proceso activo, la recomendación oficial es ingresar al portal de la DIAN, acceder al sistema MUISCA y revisar el estado de cuenta u obligaciones pendientes.