Viajar a Portugal con el pasaporte vencido puede complicar el embarque o el ingreso al país, incluso para quienes tienen ciudadanía europea.

Para los argentinos, uruguayos y chilenos que además cuentan con ciudadanía portuguesa, conviene diferenciar entre tener reconocido el vínculo y poder acreditarlo con la documentación en regla.

Uno de los errores más comunes es mirar solo la fecha del vuelo y dejar de lado la vigencia del pasaporte , algo que puede complicar el viaje a último momento.

Argentinos, uruguayos y chilenos: qué pasa si tienen ciudadanía portuguesa

Tener la ciudadanía de un país de la Unión Europea cambia la situación migratoria de una persona. Sin embargo, para ejercer ese derecho hace falta acreditar la ciudadanía con un documento válido.

Oficial | Portugal prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos aunque tengan ciudadanía europea si postergaron el trámite de renovación de su pasaporte. Shutterstock

Un pasaporte portugués vencido no alcanza para viajar sin inconvenientes. Por eso, quienes tengan la ciudadanía pero no hayan renovado el trámite deben revisar qué otro documento pueden usar.

En Portugal, además del pasaporte, existe el Cartão de Cidadão (CC), válido para circular dentro de buena parte del espacio Schengen mientras esté vigente. Un pasaporte vencido no implica perder el derecho a ingresar, siempre que la persona cuente con otro documento europeo en regla.

Pasaporte para viajar a Portugal: por qué conviene revisar la vigencia con tiempo

Para quienes no tienen ciudadanía europea, Portugal integra el espacio Schengen y exige que el pasaporte esté vigente, haya sido expedido dentro de los últimos diez años y conserve al menos tres meses de validez posteriores a la fecha de salida prevista. Este requisito rige para estadías turísticas de hasta 90 días, sin necesidad de tramitar visa.

A esa exigencia se suma el nuevo sistema europeo de control fronterizo, que en los próximos meses incorporará la autorización electrónica ETIAS para quienes ingresen sin visa.

Las aerolíneas controlan la documentación antes del embarque y pueden negarlo si detectan un pasaporte vencido, dañado o sin la vigencia mínima exigida. En este sentido, el problema puede aparecer antes de pisar suelo portugués.

Quienes tengan ciudadanía portuguesa y viajen próximamente deberían chequear:

La vigencia del pasaporte que van a usar.

Si cuentan con un Cartão de Cidadão vigente como alternativa.

Que los datos personales coincidan en toda la documentación.

Los requisitos de la aerolínea para el embarque.

Las condiciones de ingreso y salida vigentes en Portugal.

La recomendación de las autoridades es no dejar la revisión del pasaporte para último momento. Si el documento está por vencer, conviene averiguar los plazos de renovación con anticipación, ya sea en Argentina, Uruguay o Chile.

En conclusión, tener ciudadanía europea no exime de cumplir con la documentación exigida. Verificar el estado del pasaporte antes de comprar el pasaje evita demoras y problemas de último momento en el aeropuerto.