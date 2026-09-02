Los ciudadanos argentinos que tengan previsto viajar a España deben revisar la documentación antes de emprender el viaje. Aunque una persona cuente con una visa válida, las autoridades pueden impedir su entrada si el pasaporte presentado en frontera no cumple con los requisitos establecidos para acceder al espacio Schengen.

El Ministerio del Interior de España establece que el documento de viaje debe encontrarse vigente, contar con una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio Schengen y haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada.

¿Qué requisito debe cumplir el pasaporte para entrar a España?

Uno de los principales puntos que deben controlar los viajeros es la fecha de vencimiento del pasaporte. Para ingresar a España, el documento debe conservar una vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del espacio Schengen.

Los países del Espacio Schengen y de la UE mantienen acuerdos de libre circulación para titulares del DNI español en vigor. (Fuente: Ministerio del Interior de España) Ministerio del Interior de España

Además, el pasaporte no puede haber sido expedido hace más de diez años al momento del ingreso. Por este motivo, quienes hayan postergado la renovación de un documento próximo a vencer o que ya no cumpla con el requisito de antigüedad pueden enfrentar problemas en el control fronterizo.

La exigencia se aplica con independencia de otros documentos migratorios que pueda presentar el viajero. La normativa española contempla el pasaporte válido y vigente como una de las condiciones básicas para acceder al territorio.

¿Qué ocurre si el viajero tiene una visa pero su pasaporte no cumple las condiciones?

Contar con una visa válida no elimina la obligación de presentar un documento de viaje que reúna las condiciones exigidas por las autoridades españolas. De acuerdo con el Ministerio del Interior, quienes necesitan visa deben presentar un visado válido y en vigor, además del pasaporte correspondiente.

Por eso, antes de viajar conviene comprobar tanto la vigencia del pasaporte como la documentación migratoria asociada. Si el documento no alcanza el período mínimo de validez requerido, el viajero puede tener dificultades para ingresar a España, incluso si dispone de una autorización o visa válida.

En el caso de los argentinos, además, es importante recordar que para estancias de corta duración de hasta 90 días dentro de un período de 180 días no se exige visa Schengen para viajes que cumplan las condiciones correspondientes.