El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, pero lo que pocos saben es que sus restos también pueden reutilizarse en el hogar.

En particular, el café usado comenzó a ganar popularidad como un truco casero para la limpieza del baño.

Su uso en el inodoro se volvió tendencia dentro de las rutinas de limpieza, ya que se lo asocia con la capacidad de neutralizar los malos olores sin necesidad de productos químicos.

Cafe usado en el inodoro: cómo usarlo para neutralizar malos olores

El principal motivo por el que se recomienda tirar café usado en el inodoro está relacionado con su composición natural. Los restos de café contienen compuestos que pueden ayudar a absorber y disimular los malos olores, especialmente en baños con poca ventilación o mucha humedad.

Cuando se coloca en el inodoro, el café actúa como un “neutralizador” que reduce la intensidad de los malos olores, generando una sensación de frescura.

Asimismo, algunas personas destacan que ayuda a disminuir la percepción de humedad en el ambiente, algo frecuente en espacios cerrados.

No obstante, su efecto es superficial: no elimina bacterias ni realiza desinfección real, sino que mejora temporalmente el aroma del lugar.

Café usado en el inodoro: para qué sirve y cómo ayuda a eliminar malos olores. Fuente: ChatGPT

Cómo usar café usado en el inodoro paso a paso

El uso de este truco casero es simple y no requiere una preparación especial más allá de reutilizar los restos del café.

Primero, se debe dejar enfriar completamente el café usado y escurrir el exceso de líquido. Luego, se pueden colocar una o dos cucharadas directamente en la taza del inodoro.

En algunos casos, se recomienda distribuirlo ligeramente con ayuda del agua para que cubra mejor la superficie interna.

El café debe dejarse actuar durante varias horas, idealmente durante la noche, cuando el baño no se utiliza. Pasado ese tiempo, se tira la cadena para eliminar los restos.

Este método es ocasional y no debería realizarse de forma excesiva, ya que el café molido, en grandes cantidades, puede contribuir a pequeñas obstrucciones en las cañerías.

Los riesgos de tirar café usado en el inodoro

Aunque el café usado puede ser útil como método casero, sus beneficios tienen límites. Su principal aporte es aromático y complementario, no higénico.

Es decir, ayuda a mejorar los malos olores, pero no sustituye la limpieza con desinfectantes ni el mantenimiento de las cañerías .

Estre sus ventajas de destacan su bajo costo, su fácil disponibilidad y su carácter ecológico, ya que permite reutilizar un residuo diario en lugar de desecharlo. Por eso, muchas personas lo incorporan dentro de sus rutinas de limpieza.