El café es una de las bebidas más consumidas del mundo, pero a la hora de hacer las compras surge una duda muy frecuente: ¿conviene comprar café instantáneo o café molido?

Aunque ambos parten del mismo grano, sus procesos de elaboración, su sabor, su rendimiento y hasta su precio por taza presentan diferencias importantes.

Mientras que el café instantáneo se destaca por su practicidad y rapidez, el café molido suele ser la opción preferida por quienes buscan un sabor más intenso, un aroma más natural y una experiencia más cercana al café recién preparado. Sin embargo, eso no significa que uno sea mejor que el otro para todas las personas.

¿Qué diferencias hay entre el café instantáneo y el café molido?

Aunque ambos provienen de los granos de café, el proceso de elaboración cambia por completo el resultado final.

El café molido se obtiene simplemente por tostar y moler los granos. Luego debe prepararse mediante algún método de extracción, como cafetera de filtro, prensa francesa, cafetera italiana o máquina de espresso. Durante ese proceso, el agua caliente extrae los aceites esenciales y los compuestos aromáticos del café, responsables de su sabor y aroma característicos.

El café instantáneo, en cambio, primero se prepara como un café tradicional. Después se elimina casi toda el agua mediante procesos industriales como la liofilización o el secado por aspersión. El resultado es un polvo o pequeños cristales que solo necesitan volver a mezclarse con agua caliente para obtener la bebida.

Por esa razón, existen diferencias claras:

El café molido conserva mejor los aromas naturales.

Tiene un sabor más intenso y complejo.

Permite elegir distintos métodos de preparación.

Ofrece mayor variedad de perfiles según el origen del grano.

En cambio, el café instantáneo se caracteriza por:

Prepararse en pocos segundos.

No requerir cafetera ni accesorios.

Ser fácil de transportar.

Tener una vida útil más prolongada una vez cerrado.

Quienes priorizan la comodidad suelen elegir el instantáneo, mientras que quienes disfrutan del sabor generalmente prefieren el molido.

Café instantáneo o café molido: cuál rinde más, qué diferencias hay y cuál recomiendan comprar. Fuente: Shutterstock il21

¿Qué rinde más: café instantáneo o café molido?

Una de las preguntas más buscadas es cuál de los dos rinde más. La respuesta depende de cómo se mida el rendimiento.

En el caso del café instantáneo, normalmente alcanza con una cucharadita (entre 1,5 y 2 gramos) para preparar una taza de aproximadamente 200 ml. Un frasco de 170 gramos puede rendir alrededor de 80 a 100 tazas, dependiendo de la intensidad deseada.

El café molido requiere una cantidad considerablemente mayor para obtener una buena extracción. Lo habitual es utilizar entre 7 y 10 gramos por taza. Un paquete de 250 gramos suele rendir entre 25 y 35 tazas aproximadamente.

Sin embargo, comparar únicamente la cantidad puede resultar engañoso.

El café molido produce una bebida mucho más concentrada en aromas y sabor, mientras que el instantáneo ofrece una preparación más ligera. Por eso, aunque el instantáneo suele rendir más en número de tazas, muchas personas consideran que el molido brinda una mejor relación entre calidad y precio.

También hay que considerar otros costos:

El café molido puede requerir cafetera o filtros.

El instantáneo solo necesita agua caliente.

El molido exige más tiempo de preparación.

El instantáneo prácticamente no genera residuos más allá del envase.

Para quienes toman varias tazas al día y buscan practicidad, el cafe instantáneo suele resultar una alternativa económica. En cambio, quienes valoran el sabor probablemente encuentren mayor satisfacción en el café molido.

Café instantáneo o café molido: cuál recomiendan comprar según el uso que le vayas a dar

No existe una opción universalmente mejor. La elección depende de las prioridades de cada persona.

El café instantáneo suele recomendarse para quienes:

Buscan rapidez.

Preparan café en la oficina o durante viajes.

No tienen cafetera.

Quieren evitar ensuciar utensilios.

Consumen café de forma ocasional.

El café molido, en cambio, es la mejor elección para quienes:

Disfrutan del sabor auténtico del café.

Buscan una bebida más aromática.

Tienen cafetera o utilizan métodos manuales.

Quieren experimentar con diferentes variedades de granos.

Consumen café como parte de un momento de disfrute.