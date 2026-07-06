Una señal de tránsito con fondo blanco, una flecha a la derecha y un pequeño punto rojo indica la existencia de un recorrido alternativo oficial. No marca límites de velocidad ni prohibiciones: su función es guiar a los conductores por un desvío establecido cuando un accidente, una obra o un embotellamiento interrumpe la circulación normal .

El sistema se activa junto a la calzada y conduce a los automovilistas por caminos secundarios hasta superar el sector afectado, para luego devolverlos a la vía principal. El punto rojo opera como referencia visual que debe seguirse durante todo el trayecto, repitiéndose en nuevos carteles a lo largo del desvío.

¿Qué significa esta señal de tránsito con flecha a la derecha y punto rojo?

A diferencia de las señales que informan peligros o restricciones, esta cumple una tarea específica: señalar un recorrido previamente definido por las autoridades. Cuando aparece, significa que existe un desvío para evitar una zona con problemas de circulación.

El pequeño círculo rojo es la clave del recorrido. Funciona como guía continua: el conductor debe seguir siempre el mismo símbolo hasta el final del desvío. Por eso conviene atender la señalización desde su primer cartel y no abandonarla a mitad de camino .

En algunos corredores, el sistema utiliza otras formas y colores para distinguir rutas temporales. Entre los símbolos que pueden acompañar a la flecha y el punto rojo figuran:

Círculos de colores específicos para distintos desvíos.

Cuadrados que marcan recorridos paralelos.

Triángulos que señalan rutas alternativas según el tipo de corte.

¿Para qué sirve este sistema de desvíos y qué debe hacer el conductor?

El objetivo principal es sostener la circulación y evitar que miles de vehículos queden atrapados en largas filas ante un incidente vial. El mecanismo distribuye el tránsito, reduce los tiempos de espera y facilita el regreso a la ruta principal una vez resuelto el inconveniente.

Una de sus mayores ventajas es que funciona sin internet ni señal telefónica. Mientras las aplicaciones de navegación pueden demorar en reflejar cortes recientes, la señalización física ya está instalada y lista para operar. Ante estos carteles, los especialistas recomiendan reducir la velocidad, mantenerse atento a nuevas indicaciones y seguir el mismo símbolo sin combinarlo con atajos improvisados.