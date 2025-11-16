Ver Boca vs. Tigre gratis y online en Magis TV pone en riesgo tus dispositivos Fuente: Liga Profesional

Tras haber vencido a River y asegurar la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año, Boca recibirá a Tigre por la fecha 16 de la etapa regular de la Liga Profesional.

Este partido es de vital importancia para las aspiraciones de cada equipo y despertará la atención de miles de hinchas. En este aspecto, muchos hinchas de Boca, Tigre y fanáticos del fútbol estarán pendientes de lo que suceda en La Bombonera y utilizarán Magis TV para seguir el duelo de manera gratuita y online.

No obstante, quienes utilicen Magis TV para ver el partido estarán expuestos a una serie de riesgos debido a que se trata de una plataforma ilegal.

Cuáles son los peligros de ver Boca vs. Tigre en Magis TV

Magis TV es una plataforma de streaming muy conocida ya que permite ver todo tipo de eventos deportivos, canales de televisión, series y películas sin tener que pagar un abono o suscripción.

La popularidad de este sitio se debe a que los contenidos pueden verse de manera totalmente gratuita y online.

No obstante, Magis TV carece de licencias y derechos oficiales para transmitir el material audiovisual, por lo que es una plataforma pirata y al utilizarla, los usuarios quedan expuestos a diferentes riesgos.

Los riesgos de ver fútbol gratis y en vivo en Magis TV

Riesgo de malware y robo de datos : estas plataformas suelen incluir publicidad invasiva y enlaces maliciosos que pueden infectar dispositivos o capturar información personal.

Exposición a estafas y phishing : muchas ventanas emergentes imitan servicios oficiales y buscan que el usuario entregue datos o instale software fraudulento.

Vulnerabilidad de la red doméstica : los servidores inseguros pueden abrir puertas a accesos no autorizados dentro del mismo Wi-Fi.

Calidad de transmisión inestable : los cortes frecuentes y el buffering pueden provenir de servidores saturados o inseguros.

Falta de soporte y responsabilidad: al ser servicios no oficiales, no existe asistencia técnica ni garantía frente a fallas o problemas.

Posibles formaciones de Boca y Tigre

Tanto Boca como Tigre están en una muy buena posición en el campeonato. El Xeneize marcha primero en la Zona A y en caso de quedarse con los tres puntos, se clasificará en lo más alto de la tabla.

Ver Boca vs. Tigre gratis y online en Magis TV pone en riesgo tus dispositivos Fuente: CABJ - CAT

Por su parte, el Matador está en la cuarta ubicación y con chances de clasificar a la Copa Sudamericana del 2026 por la posición en la Tabla Anual.

Probable formación de Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballosy Miguel Merentiel.

DT: Claudio Úbeda.

Probable formación de Tigre:

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero.

DT: Diego Dabove.