El Superclásico disputado en La Bombonera el domingo 9 de noviembre fue una fiesta para Boca Juniors y una pesadilla para River Plate.

El triunfo xeneize por 2-0 no solo confirmó la clasificación de Boca a la Copa Libertadores 2026, sino que también generó un sismo digital que la herramienta Google Trends registró al detalle, como un termómetro de la pasión argentina.

¿Qué es Google Trends?

Para entender la magnitud del fenómeno, es clave saber cómo funciona la herramienta que registra el pulso digital de los argentinos. Google Trends es un servicio que mide la popularidad relativa de un término de búsqueda en una región y un período específicos. No nos da números absolutos, sino que utiliza una escala de 0 a 100, donde 100 es el punto máximo de interés para ese término.

Al estudiar la tendencia de “boca juniors - river plate”, la búsqueda más alta de las últimas 24 horas (con más de 2 millones de entradas en el buscador) en Argentina, podemos trazar la línea de la ansiedad colectiva, demostrando cómo la gente recurre a Google en los momentos de mayor tensión deportiva.

La gráfica de “Interés a lo largo del tiempo” es elocuente. Muestra un pico de interés masivo que se dispara al inicio del encuentro y se mantiene errático, pero elevado, durante las más de dos horas de juego.

Sin embargo, el punto de interés máximo (100) se registra en dos momentos críticos que coinciden con el resultado:

Cierre del primer tiempo: El primer gran pico coincide con el final de la primera mitad y el gol de Exequiel Zeballos (el 1-0).

Pitido final: El pico más alto de la tarde se produce en el desenlace, con el gol de Miguel Merentiel para el 2-0 y el final del partido (alrededor de las 18:37 hs).

Así, el mayor volumen de búsquedas no es previo al juego, sino durante el final y justo después, con los hinchas buscando la confirmación urgente del resultado y las primeras repercusiones de la victoria.

Consultas relacionadas e intereses de la hinchada

La lista de consultas relacionadas en Google Trends no deja dudas sobre las prioridades del hincha. En modo “Breakout” (un aumento de interés que se dispara por encima de lo normal), las búsquedas demuestran que la gente quería ver el partido a toda costa y no perderse ningún detalle.

La consulta que más creció fue “boca juniors vs river plate en vivo gratis”. Al ser un partido transmitido por el Pack Fútbol, miles de personas acudieron a Google para encontrar desesperadamente streamings alternativos o piratas.

Otras búsquedas como “cronología de boca juniors contra river plate” y “estadísticas” confirman que, si no podían verlo, querían saberlo todo.

La gente buscó la secuencia de los hechos, las amarillas, las jugadas de riesgo y cómo quedaba el historial de clásicos tras la victoria de Boca.

El rey del Superclásico: Exequiel Zeballos, un fenómeno digital

Google Trends no solo capta términos de equipos; también destaca a los héroes del momento. En el desglose de la tendencia, un nombre propio irrumpe con fuerza junto a las búsquedas de los equipos y las transmisiones: “zeballos”, “changuito zeballos” y “chango zeballos”.

Esto muestra que, tras la actuación memorable de Exequiel Zeballos (el autor del primer gol y gran figura), la gente corrió a Google para buscar más sobre él. El hincha, tanto de Boca como el curioso, acudió inmediatamente para ver videos, fotos o notas sobre la joven promesa que se consagró en el Superclásico. Zeballos no solo ganó el partido, sino que también ganó la atención digital de la jornada.