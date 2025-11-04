Tras el bloqueo de Magis TV comenzó a circular una nueva aplicación llamada Xuper TV, que promete acceso gratuito a series, películas y canales de TV en vivo desde cualquier celular, Smart TV o TV Box compatible.

A diferencia de las plataformas oficiales, Xuper TV no está disponible en las tiendas de aplicaciones tradicionales y solo se instala mediante archivos APK compartidos en grupos de redes sociales y sitios no verificados, algo que ya encendió alertas entre especialistas en ciberseguridad.

Con el cambio de nombre de la app, muchos usuarios que antes usaban Magis TV comenzaron a buscar enlaces para descargar Xuper TV e instalarla en sus dispositivos, sin tener del todo claro los riesgos técnicos y legales que esto implica.

Atención: qué es Xuper TV y por qué reemplazó a Magis TV

De acuerdo con reportes de especialistas en tecnología, Xuper TV es una app de streaming no oficial que surge tras la caída de Magis TV y ofrece acceso a canales premium, estrenos recientes y series de plataformas de pago sin exigir una suscripción mensual ni contratos. Todo ese catálogo se transmite sin acuerdos de licencia con los dueños del contenido, lo que la coloca fuera del circuito legal.

Xuper TV se presenta como sucesora de Magis TV y permite ver series y películas gratis mediante archivos APK no oficiales. Al no pasar por las revisiones de las tiendas oficiales, el uso de Xuper TV abre la puerta a aplicaciones modificadas que pueden incluir código malicioso o publicidad excesiva. Para los usuarios, el supuesto beneficio de ver contenido gratis puede terminar en fallas del sistema, pérdida de información o robo de datos personales.

Cómo funciona Xuper TV para ver series y películas gratis

Para usar la aplicación, el usuario debe descargar un archivo APK de Xuper TV desde páginas externas e instalarlo de forma manual en un dispositivo Android con la opción de orígenes desconocidos activada. Luego, la app muestra un menú con listas de canales, películas y series organizadas por país y temática, imitando la apariencia de un servicio legal de streaming.

A diferencia de Netflix, Disney+ u otras plataformas oficiales, Xuper TV no aparece en Google Play, App Store ni en los catálogos de Smart TV y solo se difunde por grupos de Telegram, foros y videos en redes sociales. En muchos casos, los enlaces redirigen a sitios con ventanas emergentes, descargas automáticas o formularios sospechosos que pueden activar software espía y programas no deseados sin que el usuario lo note, dejando su equipo más expuesto a ataques y estafas.

Cuáles son los riesgos de instalar Xuper TV en tu dispositivo

Según especialistas en ciberseguridad, el uso de Xuper TV y de otras aplicaciones similares puede provocar varios problemas técnicos y de seguridad en los dispositivos:

Instalación de malware : los archivos APK pueden incluir virus y programas ocultos que dañan el sistema y hacen más lento el dispositivo.

Robo de datos personales : la app puede acceder a contraseñas, fotos, contactos y datos bancarios si se conceden permisos excesivos.

Publicidad invasiva y fallas técnicas: muchas versiones muestran anuncios agresivos, consumen batería y datos, y pueden generar sobrecalentamiento o reinicios inesperados.