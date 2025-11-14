El caso del asesinato de Fernando Báez Sosa es una herida que marcó profundamente a la sociedad argentina, exponiendo con crudeza la violencia, la responsabilidad y el rol de la justicia.

Ahora, Netflix ofrece una mirada retrospectiva y profunda con su miniserie documental.

“50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”

Esta producción de tres episodios revisita la brutal golpiza que terminó con la vida de un joven de 18 años a la salida de un boliche de Villa Gesell en 2020, sino que también desglosa el impacto social, mediático y judicial del crimen.

Los ocho rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa.

A través de testimonios clave, la serie intenta reconstruir los 50 segundos fatales del ataque y las complejidades de un caso que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia en el espacio público.

¿Por qué no ver la serie sobre el caso Báez Sosa en Magis TV?

Buscar la serie en plataformas ilegales y no licenciadas como Magis TV es una decisión que compromete gravemente tu seguridad.

Estos servicios suelen operar fuera de los controles de las tiendas de aplicaciones oficiales (Google Play Store o App Store). Al descargar e instalar sus archivos APK o usar sus TV Boxes, se solicitan permisos críticos e invasivos que nada tienen que ver con un servicio de streaming (como acceso a archivos, grabaciones de voz e incluso información de otras aplicaciones).

Las plataformas piratas y la exposición de tus datos bancarios

Organizaciones criminales detrás de estas plataformas aprovechan los accesos que los usuarios, habilita. Estos permisos son invasivos y permiten al código malicioso acceder a información sensible.

Una vez instalada, la aplicación maliciosa opera en segundo plano para rastrear tus actividades en el dispositivo, especialmente cuando accedés a otras aplicaciones, como las de tu banco o billeteras digitales.

Al introducir tus claves o credenciales para realizar una operación financiera legítima, el malware intercepta y roba esa información sensible.

El caso de Fernando Báez Sosa, disponible en Netflix

Netflix, como productora y distribuidora oficial de esta miniserie documental, garantiza la máxima calidad de imagen, audio y subtítulos, además de ofrecer una experiencia sin interrupciones.

Las plataformas piratas no solo ofrecen una calidad deficiente, sino que pueden desaparecer en cualquier momento o interrumpir la visualización sin aviso.

Por otro lado, la piratería pone en riesgo la viabilidad financiera de seguir produciendo historias necesarias y rigurosas.