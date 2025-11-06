Magis TV es mundialmente conocida por ser una plataforma que brinda el acceso libre a todo tipo de contenidos que van desde series, películas, canales en vivo y transmisiones de deportes. Sin embargo, ahora cambió el nombre original y fue reemplazado por “Xuper TV”.

La gran característica de Magis TV es que no requiere de una suscripción paga para poder utilizar los servicios de streaming, lo cual se presenta como un beneficio más que importante. No obstante, esta plataforma es muy riesgosa y pese a que ahora se modificó a Xuper TV, los riesgos no se disminuyeron.

Por qué usar Xuper, el ex Magis TV, es riesgoso

Xuper TV (anteriormente Magis TV) es una plataforma que carece de permisos y certificaciones oficiales para reproducir los contenidos. Al no tener los derechos de autor, es considerada como una página pirata, lo cual se replica en cada uno de los servicios que ofrece.

Por su parte, y aunque sea gratuito y no deban abonarse ningún plan mensual, abono o similares, hacer uso de Xuper TV no solo fomenta la ilegalidad, si no que arrastra una serie de riesgos a los que se exponen tanto los dispositivos como la intimidad de los usuarios.

Todos los peligros de Xuper TV

Riesgo legal: al ofrecer contenido sin licencia, su uso puede considerarse una forma de piratería, lo que puede traer sanciones o bloqueos por parte de las autoridades.

Infecciones y virus: muchas versiones o links falsos instalan malware, espían tu actividad o roban contraseñas y datos bancarios.

Robo de información personal: al registrarte o instalar apps no oficiales, tus datos pueden ser vendidos o usados con fines fraudulentos.

Exposición a estafas: es común que se ofrezcan suscripciones falsas o cobros por servicios que luego desaparecen sin aviso.

Fallas y baja calidad: al no ser un servicio oficial, los cortes, caídas de señal y pérdida de canales son frecuentes.

Ausencia de soporte técnico: si el servicio deja de funcionar o tenés un problema, no hay atención ni garantía de reembolso.

Problemas con dispositivos: algunas versiones forzadas de la app pueden dañar el sistema operativo o consumir mucha memoria y batería.

Por qué Magis TV cambió a Xuper TV

La última versión de Magis TV mutó a Xuper TV en la edición V6.2.91. Al momento de ingresar en la app, los usuarios debieron realizar la actualización correspondiente y al hacerlo, se modificó la interfaz de la plataforma de streaming.

Expertos en tecnología y ciberdelitos alertaron que esta modificación podría darse debido a la popularidad que alcanzó Magis TV, lo cual hizo que se ponga el foco sobre su nombre y los intentos por darla de baja.

Sin embargo, y aunque ya no se encuentre como Magis TV, Xuper TV es igual de riesgosa y aquellas personas que la tengan descargada en sus dispositivos podrían quedar expuestos a ser víctimas de estafas, robo de datos e ingreso de virus en los equipos.