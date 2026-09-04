Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

La mesada de la cocina acumula constantemente restos de alimentos, grasa y manchas que pueden resultar difíciles de eliminar con una limpieza rápida.

Existe un método sencillo que muchas personas incorporan antes de pasar el paño: rociar vinagre blanco sobre la superficie.

Rociar vinagre en la mesada: para qué sirve

El vinagre blanco puede utilizarse como complemento de la limpieza para ayudar a remover restos que quedan sobre la mesada después de cocinar.

Su acidez permite aflojar depósitos minerales, manchas producidas por el agua y algunos residuos que se adhieren a las superficies. También puede contribuir a neutralizar ciertos olores persistentes.

Por esta razón, algunas personas lo incorporan a la rutina de limpieza antes de pasar un paño húmedo por toda la superficie.

Cómo usar vinagre para limpiar la mesada

(foto: archivo).

Para aplicar este método de manera sencilla, se puede preparar una solución de vinagre blanco y agua en un pulverizador.

El procedimiento consiste en:

Retirar primero los restos de comida y suciedad visible.

Rociar una pequeña cantidad de la solución sobre la superficie.

Dejar actuar durante unos minutos.

Pasar un paño limpio o una esponja suave.

Retirar los restos con un paño húmedo.

Secar la mesada para evitar marcas.

La cantidad y concentración pueden variar según el tipo de superficie y las indicaciones del fabricante.

En caso de duda, conviene probar primero en un sector pequeño y poco visible.

Por qué recomiendan usar vinagre antes de limpiar

Una de las principales razones por las que este truco ganó popularidad es que se trata de un ingrediente económico, fácil de conseguir y versátil.

El ácido acético presente en el vinagre puede ayudar a trabajar sobre manchas de agua, residuos minerales y algunos restos de suciedad, por lo que puede convertirse en un complemento para la limpieza cotidiana.

A su vez, el vinagre suele utilizarse para combatir malos olores en diferentes sectores de la cocina.

El error que hay que evitar al limpiar con vinagre

Un punto fundamental es no mezclar vinagre con lavandina. La combinación puede generar gases peligrosos para la salud.

También conviene evitar mezclas caseras indiscriminadas con diferentes productos de limpieza. Si se utiliza vinagre, lo más seguro es aplicarlo de manera independiente y posteriormente retirar la solución con agua cuando corresponda.