Si bien el papel aluminio es muy utilizado para cocinar y hacer recetas de lujo, también se puede emplear para limpiar ollas y dejarlas como nuevas en pocos minutos.
Con el paso del tiempo, es común que las ollas de acero inoxidable acumulen grasa y suciedad que resulte difícil de quitar con un simple lavado. Sin embargo, el papel aluminio es un aliado fundamental para devolverles el brillo del primer día.
Cómo limpiar las ollas con papel aluminio
Gracias a las propiedades que posee, el papel aluminio ayuda a remover la suciedad superficial de una olla sin dejar marcas.
Para hacer este truco casero se deben seguir los siguientes pasos:
- Cortar un trozo de papel aluminio y hacer una bolita.
- Humedecer la superficie de la olla con agua caliente.
- Comenzar a frotar el papel aluminio sobre la olla. Es importante hacerlo con movimientos circulares y despacio.
- Una vez que la suciedad comienza a desprenderse, se puede agregar más agua caliente y un poco de detergente.
- Hacer el enjuagado final y secar para recuperar el brillo en menos de 5 minutos.
Qué precauciones hay que tener
Aunque esta técnica de limpieza casera es muy sencilla, no hay que pasar por alto una serie de recomendaciones para que salga de la mejor manera y no se dañe la olla.
Recomendaciones
- No utilizar en superficies antiadherentes ya que podría dañarse el material.
- Evitar hacerlo con fuerza o presión para no rayar el metal.
- Opcionalmente, se puede dejar en remojo en agua caliente durante 10 minutos para aflojar la suciedad.
- Lavar bien para que no queden restos de aluminio en la olla.