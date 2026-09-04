Encontrar un código QR pegado en el parabrisas del auto puede generar dudas, especialmente si el conductor no recuerda haberlo colocado allí.

Por eso, antes de despegarlo, escanearlo o ingresar datos personales, es importante identificar de dónde proviene y para qué sirve.

¿Qué significa encontrar un código QR en el parabrisas del auto?

Encontrar un código QR pegado en el parabrisas no significa necesariamente que el auto tenga una multa. Puede ser una identificación de un estacionamiento, edificio o empresa, pero también puede tratarse de una estafa.

Esta modalidad, conocida como qrishing, utiliza códigos QR falsos para dirigir a las víctimas a sitios fraudulentos. En 2024, el Ministerio Público Fiscal de Salta alertó por carteles que simulaban multas de tránsito y pedían escanear un QR para consultar la supuesta infracción.

Por eso, si el conductor encuentra una etiqueta que no reconoce, no debe escanearla de inmediato. Lo recomendable es verificar su origen y consultar cualquier multa únicamente mediante los canales oficiales del organismo correspondiente.

Pocos lo saben: qué significa encontrar un código QR pegado en el parabrisas del auto

¿Qué hacer si aparece un QR que no reconocés?

Lo recomendable es no escanearlo de inmediato. Si el código apareció sin explicación, conviene observar primero la etiqueta y comprobar si está relacionada con algún lugar que el vehículo haya visitado recientemente, como un estacionamiento, garaje, edificio o comercio.

Si finalmente se decide escanearlo, hay que verificar cuidadosamente la dirección web antes de ingresar cualquier dato. Nunca se deben proporcionar contraseñas, datos bancarios, códigos de seguridad o información personal ante una solicitud que resulte sospechosa.

En caso de que el QR esté acompañado por un aviso que reclame un pago, una multa o una supuesta infracción, es preferible consultar directamente los canales oficiales correspondientes y no utilizar el enlace del código para realizar una operación.

¿Por qué es importante saber qué hay detrás del código QR?

Los códigos QR permiten acceder rápidamente a una página web o a determinada información, pero esa facilidad también puede utilizarse para dirigir a los usuarios hacia sitios fraudulentos. Por eso, conocer el origen del código antes de escanearlo ayuda a evitar estafas y el robo de datos.

En Argentina, ante cualquier aviso relacionado con multas, trámites, documentación o pagos vinculados al auto, lo más seguro es ingresar por cuenta propia al sitio oficial del organismo correspondiente y comprobar allí si existe realmente una notificación.