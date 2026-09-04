Salir a pasear con un perro es una rutina cotidiana para miles de personas en España, pero la experiencia puede convertirse en un problema cuando el animal tira constantemente de la correa, se adelanta o se muestra excesivamente ansioso. Para el adiestrador canino Víctor Mañero, este comportamiento no siempre debe analizarse únicamente en la calle.

Durante una entrevista en el podcast Lopez and Lopez, el especialista sostuvo que lo que sucede dentro del hogar también puede influir en la forma en la que el animal afronta el paseo. Entre los factores que menciona aparecen la falta de normas y límites, la permisividad y niveles elevados de estrés .

Sin embargo, tirar de la correa no tiene una única explicación. Especialistas en comportamiento animal también relacionan esta conducta con la excitación, el deseo de explorar, el miedo, la frustración o simplemente con que el perro todavía no haya aprendido a caminar con la correa destensada.

Por qué un perro tira de la correa, según Víctor Mañero

Mañero considera que algunos problemas que aparecen durante el paseo pueden estar relacionados con la dinámica cotidiana de la mascota. En concreto, aseguró que los perros que tiran de la correa pueden presentar en casa una falta de normas y disciplina, junto con un exceso de permisividad.

El adiestrador también apunta al estrés y la ansiedad como elementos que pueden alterar el comportamiento del animal. Por ese motivo, propone observar no solo qué ocurre cuando el perro sale a la calle, sino también cuáles son sus rutinas, qué límites existen y cómo se desarrolla la convivencia dentro de la vivienda.

Esto no significa que cada perro que tire durante el paseo tenga necesariamente un problema de disciplina. De acuerdo con VCA Animal Hospitals, algunos animales lo hacen porque buscan explorar el entorno, reaccionan ante estímulos como otros perros o personas o simplemente tienden a avanzar en sentido contrario cuando sienten presión sobre la correa.

Víctor Mañero, adiestrador canino: “Si tu perro tira de la correa, el problema puede estar dentro de casa” (foto: ChatGPT) ChatGPT

Falta de normas, estrés o excitación: qué puede haber detrás de esta conducta

Las causas pueden variar considerablemente de un animal a otro. Un perro puede tirar porque está excitado ante los estímulos exteriores, porque siente miedo, porque intenta acercarse a algo o porque nunca aprendió qué comportamiento se espera de él cuando camina junto a una persona.

VCA explica que caminar tranquilamente con la correa es una habilidad que necesita aprendizaje y constancia. Los perros buscan interactuar con su entorno y no entienden de forma natural que deben desplazarse al mismo ritmo que su dueño, por lo que el entrenamiento tiene un papel importante.

También puede existir un componente emocional. La reactividad durante los paseos puede estar vinculada con miedo, frustración o excitación, y manifestarse mediante tirones, ladridos o intentos de abalanzarse sobre determinados estímulos.

Por eso, una conducta persistente debe interpretarse teniendo en cuenta el contexto completo. Si los tirones aparecen acompañados de ansiedad intensa, agresividad, miedo u otros cambios de comportamiento, puede ser conveniente consultar con un adiestrador cualificado o un especialista en conducta veterinaria que pueda valorar el caso concreto.

Cómo enseñar a un perro a caminar sin tirar de la correa

Establecer normas claras no implica recurrir al castigo. Una de las estrategias utilizadas en el entrenamiento consiste en reforzar los momentos en los que el perro camina con la correa floja, utilizando premios, atención o la posibilidad de detenerse a olfatear como recompensa.

También se recomienda evitar que tirar se convierta en la forma habitual de conseguir avanzar. Si el perro aprende que tensar la correa le permite llegar más rápido al lugar que desea, esa conducta puede reforzarse. En cambio, detenerse cuando aparece tensión y continuar cuando vuelve a aflojarse ayuda a establecer una dinámica diferente.

La constancia es especialmente importante. Las reglas deben mantenerse no solo durante un paseo en concreto, sino también entre personas que sacan al perro, ya que aplicar criterios diferentes puede dificultar el aprendizaje. De esta manera, el comportamiento de una mascota durante el paseo da pistas sobre la rutina del animal.