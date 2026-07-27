Cuando una compañía está en un proceso de desinversión dentro de una política de rotación de activos y otra está siguiendo el camino inverso, es prácticamente inevitable que sus trayectos terminen cruzándose. Es el caso de Acciona Energía y Galp.

La empresa, cuyo accionista de referencia es la familia Entrecanales, firmó y ejecutó la venta a Galp New del 100% del capital de diversas sociedades del grupo, que en conjunto son titulares de 15 parques eólicos operativos en España con una potencia instalada de 361MW. Este negocio se realizó por un importe de 432 millones de euros (equity value), sin deuda financiera en el perímetro.

Por el lado de la firma portuguesa, gracias a esta operación - que sigue a la adquisición en abril de una cartera de 351 MW que comprende 17 parques eólicos en España -, Galp amplía aún más la escala y la diversificación tecnológica de su plataforma de energías renovables.

En concreto, la cartera está formada por 15 parques eólicos en Navarra, Zaragoza, Ciudad Real, Palencia, Guadalajara y Sevilla. Los activos vendidos a la división renovable de la compañía portuguesa tienen una antigüedad operativa promedio de 21 años.

La filial de Acciona comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación se firmó y cerró de forma simultánea, recibiendo Acciona Energía la totalidad del importe acordado en el momento del cierre. La transacción generará una plusvalía estimada de 255 millones de euros.

Acciona Energía vende una cartera eólica de 361 MW en España a Galp que fortalece su posición en la península Shutterstock / ChatGPT

La venta supone un paso más en la estrategia de rotación selectiva de activos de la empresa española, “orientada a maximizar el valor de sus proyectos y optimizar la asignación de capital, al tiempo que refuerza la posición financiera de la compañía”, explicó en la comunicación al órgano regulador.

Tras destacar que el comprador es finalmente Galp y no Nadara (JPMorgan AM), Renta 4 le asigna a la operación una valoración positiva ya que el múltiplo implícito, 1,20 millones de euros /MW, “supera claramente los 0,82 millones/MW a los que valoramos el eólico de ANE en España en nuestro modelo (prima de +46%), lo que refuerza el valor de la cartera española y mantiene el sesgo al alza sobre nuestra valoración”.

BNP Paribas y Baker McKenzie actuaron como asesores financiero y legal, respectivamente, de Acciona Energía en la operación.

Antecedentes del proceso de rotación de activos

Desde 2024, la compañía alcanzó acuerdos para la venta de más de 3 GW de capacidad renovable en España, Perú, Costa Rica, Sudáfrica, Estados Unidos y México, por 3700 millones de euros.

Esta cifra incluye la última operación del pasado 5 de junio, cuando la renovable cerró la venta de 64MW de activos hidráulicos en España con White Summit Capital, gestora de infraestructuras para la transición energética.

Este negocio involucró el traspaso de 17 centrales minihidráulicas en Navarra y una en La Rioja, cuya valoración alcanzó los 66 millones de euros y una plusvalía estimada de 55 millones.

Con todo, precisamente fue en México donde Acciona Energía protagonizó una de las operaciones de mayor envergadura cuando acordó con Mexico Infrastructure Partners (MIP), la venta de una participación del 49% en su cartera fotovoltaica de 1,3 gigavatios en Estados Unidos, y la totalidad de dos parques eólicos en México con 321 megavatios, por alrededor de 1000 millones de dólares, que al cambio del momento representan unos 860 millones de euros.

La estrategia de optimización de la cartera energética

En consonancia con las iniciativas de optimización de capital que Galp está llevando a cabo en toda su cartera, que incluye la operación del pasado mes de abril, esta transacción refuerza su posición para evaluar oportunidades de colaboración estratégica hacia estructuras alternativas de propiedad y financiación, manteniendo al mismo tiempo flexibilidad en su exposición al crecimiento a largo plazo del mercado eléctrico ibérico.

Galp explicó que la transacción le significa un valor empresarial de 420 millones de euros al 1 de enero de 2026 y no conlleva deuda neta asociada. “Esta adquisición amplía de inmediato la plataforma de energías renovables de Galp, adelantando el crecimiento de la capacidad y reduciendo las futuras necesidades de capital orgánico.

Acciona Energía vende una cartera eólica de 361 MW en España a Galp que fortalece su posición en la península

Lo cierto es que con esta transacción, Galp aumentará su capacidad instalada total de energías renovables a 2,7 GW, lo que proporcionará una generación anual de energía de aproximadamente 5 TWh, de los cuales la energía eólica representará aproximadamente el 30%.

“La evolución de la combinación tecnológica mejorará los perfiles de generación de Galp, aumentará su exposición a oportunidades de captura de mayor valor en los mercados eléctricos y fortalecerá la rentabilidad general de su posición en energías renovables” afirmó en un comunicado distribuido a la prensa.

Asimismo, en términos pro forma, y suponiendo la consolidación de ambas carteras eólicas desde principios de año, el Ebitda de Galp Renovables para 2026 sería de aproximadamente 110 millones de euros, lo que representa un aumento sustancial en escala y rentabilidad.

Con el 90% del Ebitda generado en el extranjero, se invirtieron más de 800 millones de euros (aproximadamente el 70%) en la Península Ibérica, en la diversificación de las energías renovables y en los proyectos en curso de hidrógeno verde y combustibles bajos en carbono en la refinería de Sines.