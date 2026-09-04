Los conductores deben respetar una serie de normas para circular de manera segura por calles, avenidas y rutas. Entre las infracciones contempladas se encuentra el uso del celular mientras se conduce, una conducta que puede distraer la atención y afectar la seguridad vial.

Además de la multa que pueda corresponder según la jurisdicción, determinadas infracciones tienen consecuencias sobre la Licencia Nacional de Conducir a través del Sistema de Puntos (Scoring).

El régimen parte de una base de 20 puntos por conductor y establece descuentos según la infracción cometida. Si el conductor pierde la totalidad de los puntos, puede quedar sujeto a un trámite de inhabilitación para conducir.

Cómo funciona el scoring de la licencia de conducir

El Sistema de Puntos asigna inicialmente 20 puntos a la Licencia Nacional de Conducir. Cada infracción alcanzada por el régimen puede generar un descuento, de acuerdo con su gravedad y con la normativa vigente.

Cuando se cometen varias faltas, los puntos pueden acumularse. El esquema nacional establece que, ante la pérdida total de los 20 puntos por primera vez, corresponde una inhabilitación para conducir durante 60 días. En reincidencias sucesivas, el período aumenta a 120 días y luego a 180 días, con incrementos posteriores.

La normativa también contempla mecanismos para recuperar puntos bajo determinadas condiciones, entre ellos la realización de cursos de seguridad vial.

Qué pasa con el uso del celular mientras se conduce

La legislación de tránsito contempla entre las conductas sancionables aquellas que afectan la atención necesaria para conducir de manera segura.

Entre ellas se encuentra utilizar el celular mientras se maneja, una infracción que, además de la multa que pueda corresponder, implica el descuento de 5 puntos en el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (scoring).

Cuándo pueden inhabilitar al conductor

La inhabilitación puede comenzar cuando un conductor llega a 0 puntos en el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (scoring). Sin embargo, la pérdida total de los puntos no implica que la licencia quede inhabilitada de manera inmediata.

Al llegar a cero puntos, se inicia un trámite de inhabilitación y el conductor dispone de 20 días para presentarse ante el Controlador Administrativo de Faltas y resolver el legajo correspondiente. Una vez cumplido ese plazo, el controlador determina si corresponde hacer efectiva la inhabilitación.

La duración de la sanción puede ser de 60 días a 5 años, según la cantidad de veces que el conductor haya agotado previamente sus puntos.

Para volver a conducir, deberá realizar y aprobar un curso online obligatorio de educación vial y prevención de accidentes de tránsito y cumplir el período de inhabilitación establecido. Una vez cumplidos ambos requisitos, se le reasignarán 10 puntos en el scoring.

Además, llegar a 0 puntos puede afectar la vigencia de la licencia al momento de renovarla, ya que determina un período de validez menor.