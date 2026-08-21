Los juguetes virales han vuelto a captar la atención pública. Después del éxito de los Labubu, Sonny Angels y Sylvanian, los Dumpling Squishy se han convertido en el nuevo fenómeno de TikTok, gracias a su formato coleccionable, su efecto antiestrés y el factor sorpresa que brindan sus cajas.

No obstante, una de sus versiones ha generado una alerta de seguridad. El Gobierno del Reino Unido ha ordenado la retirada del modelo Squeezy Dumplings, tras detectar una concentración de benceno que supera en cuatro ocasiones el límite permitido para juguetes dirigidos al público infantil.

Esta medida afecta únicamente a este modelo específico y no a todos los Dumpling Squishy que se comercializan; sin embargo, las autoridades han advertido sobre la dificultad para identificar las unidades afectadas, dada la falta de información acerca del fabricante, el lote o el código de barras.

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Reino Unido retira Squeezy Dumplings por riesgo químico

La Oficina para la Seguridad y los Estándares de los Productos (OPSS) del Gobierno británico ha comunicado la retirada del mercado de los Squeezy Dumplings, un artículo lúdico producido en China y comercializado por Samsons Cash and Carry Ltd.

De acuerdo con la autoridad británica, “el producto presenta un significativo riesgo químico debido a que la capa exterior alberga una concentración excesiva de benceno (20 mg/kg)”. La entidad agrega que “al ser inhalado, el benceno puede inducir irritación en los ojos, la nariz y la garganta. La exposición a cantidades elevadas también puede ocasionar una sensación de ardor en el tracto digestivo y provocar irritación dérmica. Además, se requieren mejoras en el etiquetado y la señalización del producto”.

Tras la divulgación de los resultados de los análisis, las autoridades han instado a cesar de inmediato el uso del producto, mantenerlo fuera del alcance de los menores y devolverlo al lugar de compra. El distribuidor ha procedido a retirar las unidades que aún estaban disponibles en el mercado.

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La alerta sanitaria solo afecta a un modelo específico de Dumpling Squishy

La alerta sanitaria no se extiende a todos los **Dumpling Squishy** ni a todos los juguetes antiestrés que presentan la forma de empanadillas asiáticas.

Las pruebas llevadas a cabo por las autoridades británicas se enfocaron exclusivamente en el modelo denominado **Squeezy Dumplings**, uno de los numerosos clones que han surgido tras el éxito del juguete viral.

El mercado ha sido inundado de imitaciones bajo denominaciones como **Mystery Dumplings**, **Viral Squishy Dumplings** o **Squeezy Dumplings**, lo que dificulta la identificación del fabricante original. Adicionalmente, el producto retirado carece de número de lote, código de barras y una clara identificación del fabricante, lo que complica su trazabilidad.

La alerta fue también incorporada al **Safety Gate**, el sistema europeo de intercambio rápido de información sobre productos no alimentarios peligrosos.

¿Qué está pasando en España con este juguete viral?

Por el momento, no se tiene registro de una retirada específica en España ni de una confirmación oficial de que las mismas unidades analizadas en el Reino Unido hayan arribado al mercado español.

No obstante, la normativa europea REACH, aplicable en España, establece que no se permite en juguetes ni en partes de juguetes una concentración de benceno libre superior a 5 mg/kg.

El modelo retirado en el Reino Unido contenía 20 mg/kg, es decir, cuatro veces el límite establecido. De confirmarse que esas mismas unidades se comercializan en España, tampoco podrían venderse de manera legal.

Actualmente, el modelo clónico continúa apareciendo en algunas plataformas de venta online y otros canales comerciales, aunque la alerta no implica que todos los juguetes similares vendidos en España presenten el mismo inconveniente.