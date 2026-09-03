PAMI dejará de renovar el subsidio para celíacos a quienes no cumplan con estas condiciones

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigente su ayuda económica para afiliados con enfermedad celíaca.

Se trata de un subsidio mensual pensado para afrontar el mayor costo de los alimentos libres de gluten, que este mes se puede tramitar de forma online o presencial.

De qué se trata el subsidio y a quiénes alcanza

El beneficio se llama “Subsidio económico por Celiaquía” y está impulsado por la Ley 26.588. Actualmente, el monto vigente es de $58.560,98 mensuales para los afiliados que acrediten la enfermedad.

PAMI dejará de renovar el subsidio para celíacos a quienes no cumplan con estas condiciones. Shutterstock / Composición Canva

El bono busca compensar el sobrecosto de los productos sin TACC, que suelen ser considerablemente más caros que sus equivalentes con gluten en supermercados y dietéticas.

Qué documentación hay que presentar para tramitarlo

Para iniciar la solicitud, ya sea de forma online en pami.org.ar o de manera presencial con turno previo, es necesario reunir:

DNI vigente

Credencial de afiliación a PAMI

Último recibo de cobro

Resumen de historia clínica con los síntomas

Resultados serológicos con anticuerpos antigliadina y antiendomisio

Resultados histopatológicos de una biopsia por videoendoscopia

Certificación del diagnóstico, firmada por un especialista

Sin esta documentación completa, el trámite no puede avanzar, por lo que conviene reunir todos los estudios antes de iniciar la solicitud.

El trámite se puede hacer desde la web oficial de PAMI, donde también está disponible un video tutorial para quienes prefieran hacerlo por su cuenta desde el celular o la computadora. Quienes elijan la vía presencial deben pedir turno previo en la agencia que les corresponda.

Una vez aprobada la solicitud, el subsidio se acredita de manera mensual junto con el haber jubilatorio o en una liquidación separada, y se mantiene vigente mientras continúe la afiliación y la condición de salud que lo justifica.