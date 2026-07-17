El tiempo volverá a cambiar de forma abrupta en las próximas horas y millones de personas sentirán el impacto de un fenómeno poco habitual para esta época del año.

Después de varios días con temperaturas casi primaverales, las lluvias y las tormentas avanzarán sobre distintas provincias antes del regreso del frío, mientras algunas zonas podrían rozar los 30°C en pleno invierno.

Alerta por lluvias y tormentas: cuáles serán las provincias más afectadas

El viernes será la jornada más complicada por la combinación de aire cálido, humedad y una atmósfera muy inestable , condiciones que favorecerán lluvias y tormentas durante buena parte del día.

¿Cuáles son las provincias con pronóstico de lluvias fuertes para este fin de semana? (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

Las precipitaciones alcanzarán principalmente a la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y gran parte de la provincia bonaerense , aunque el cambio de tiempo también se hará sentir en otras provincias del centro del país.

Las zonas con mayores cambios serán:

Ciudad de Buenos Aires.

Provincia de Buenos Aires.

Santa Fe.

Entre Ríos.

Córdoba .

¿Por qué razón suben las temperaturas por encima de los 20°C en pleno invierno?

El responsable de que las temperaturas escalen hasta los 30°C en pleno invierno será un persistente viento del norte que transporta aire cálido y muy húmedo hacia el centro del país.

La humedad favorecerá a su vez la formación de chaparrones y tormentas, especialmente entre la madrugada y la tarde del viernes.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana?

Cabe destacar que durante la noche del 17 de julio ingresará viento del sur, provocando un descenso gradual de las temperaturas.

Así seguirá el tiempo: