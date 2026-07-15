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Programación de espectáculos que se presentan en LA PLAZA DE LOS CHICOS 2026:

LOS RAVIOLIS – PIYAMA PARTY

Reconocido con el Premio Konex 2025 a la música infantil, el aclamado grupo musical da un salto al teatro con su primera obra: Raviolis Piyama Party. Una experiencia musical y escénica que promete risas, emoción y una identificación inmediata para grandes y chicos. Una pareja disfruta de la paz del hogar cuando sus cuatro hijos que estaban por pasar la noche en casa de la abuela quieren volver! En esta desopilante comedia una situación cotidiana y familiar es magistralmente entrelazada con los temas que ya son himnos del cancionero infantil. Piyama Party es un ritual compartido entre generaciones que se reconocen en el caos, el agotamiento y, sobre todo, el amor incondicional que implica criar. Dirección: Diego Reihnhold. Sala Pablo Picasso. Del miércoles 22/7 al domingo 2/8 a las 16:45 Excepto los sábados a las 16:00h

KI, EL LUGAR DE LAS CRIATURAS por la KOMPANÍA ROMANELLI.

Guiados por dos personajes muy distintos —uno hiperactivo, que siempre llega demasiado rápido, y otro distraído y curioso, que siempre llega demasiado tarde— el público recorre este universo habitado por criaturas que protegen el agua, los árboles y la vida. Gigantes de cinco metros, muñecas que vuelan sobre la platea y criaturas que se mueven entre el público construyen un espectáculo total, donde lo escénico y lo emocional se encuentran. KI es un recordatorio simple y poderoso: para proteger el mundo, primero hay que volver a mirarlo con ojos de niño. Sala Pablo Neruda. Del miércoles 22/7 al sábado 1/8 a las 15h. Sábado 27 de julio también a las 17h. Sin función domingo 26/7.

MAGIA MASH UP - Nuevas ilusiones

El show emblema de las últimas temporadas de La Plaza de los Chicos que cautiva a las familias con un universo de ilusiones. Magia y música se unen en un espectáculo emocionante. La magia moderna e interactiva de Abril, el humor provocador del Mago Merpin y toda la magia glamorosa y musical de Dolly Kent; tres estilos completamente diferentes reunidos en una combinación escénica pocas veces vista. Junto a ellos, el explosivo DJ Pinche Cabrón mezcla música, juegos, ritmo, acrobacias y locura en vivo, empujando a los artistas a desafíos inesperados y situaciones donde cualquier cosa puede pasar. Choques de estilos, participación del público, trucos imposibles y momentos delirantes convierten a Magia Mashup en un espectáculo diferente, donde la música y las ilusiones se mezclan todo el tiempo. Sala Pablo Neruda. Lunes 20/7, Martes 21/7, Jueves 23/7, Martes 28/7, Viernes 31/7 a las 17h.

SOY MUNI! en vivo

La creadora y artista que enamoró a miles de familias vuelve a los escenarios con una propuesta renovada, emotiva y divertida para las infancias un espectáculo que celebra el juego, la música y la conexión con quienes la siguen. El show es una fiesta interactiva, lúdica y sensible, pensada para disfrutar en familia. Con sus bailarines y canciones, como “Días de la semana”, “Invierno o verano” y “En el fondo del mar” entre otras, que ya forman parte de la vida cotidiana de muchas infancias y juegan un rol importante en el aprendizaje, y temas nuevos de su reciente disco “Hola Corazones!”, Muni propone un recorrido por su universo creativo, donde la ternura, la risa, el baile y la imaginación son protagonistas. Sala Pablo Neruda. Domingo 26/7 a las 15h.

K POP REVOLUCIÓN SHOW

Tres amigas forman un grupo de K-POP reconocido mundialmente por su talento, carisma y energía en el escenario. Como grupo enfrentan desafíos que fortalece su unión. Su música y coreografías no solo son su identidad como artistas, sino también una forma de expresar quiénes son realmente, mostrando que su mayor fortaleza no es solo el talento, sino también reconocer y compartir sus miedos y debilidades. Sala Pablo Neruda. Sábado 18/7, Miércoles 22/7, Viernes 24/7, Lunes 27/7, Miércoles 29/7, Jueves 30/7, Sábado 1/8 a las 17h. Domingo 19/7, Lunes 20/7, Martes 21/7 y domingo 2/8 a las 15h.

IVO MAGIA en MÁGICAMENTE

El fenómeno de internet llega al teatro con un show de magia, comedia y música para toda la familia. IVO MAGIA -el joven ilusionista que arrasa en redes sociales con más de 15 millones de seguidores- en una propuesta única que combina magia, comedia y música en una experiencia inolvidable para grandes y chicos. Sala Pablo Picasso. Sábado 18/7 a las 16h, martes 21/7 a las 17h, viernes 24/7 a las 14:45h, sábado 25/7 a las 14h, martes 28/7 a las 14:45h y jueves 30/7 a las 14:45h.

DAFNE Y EL DRAGÓN Con canciones de María Elena Walsh: Un musical fantástico sobre los miedos, la valentía y el fuego interior.

Dafne es una nena creativa y valiente, que ha decidido enfrentar sus miedos y su tristeza. Para eso creó un enorme dragón que la acompaña a todas partes. Con la ayuda de sus amigos y el poder de la música, Dafne aprenderá que los miedos no desaparecen si los ignoramos, sino que debemos aprender a escucharlos, entenderlos y transformarlos. Dafne y el Dragón es un musical de género fantástico sobre la inteligencia emocional, dirigido a niñas, niños y adolescentes, que invita a reflexionar sobre las emociones, el duelo y la importancia de pedir ayuda. Sala Pablo Picasso. Sábado 18/7 a las 14h. Miércoles 22/7, Lunes 27/7 y domingo 2/8 a las 14:45h.

Prensa La Plaza

LA CAJA NO ENCAJA

La Compañía Amichis presenta una adaptación original que reimagina el mito de Pandora desde los temores propios de la infancia. En el corazón de una carpa mágica, una extravagante familia de circo se topa con una misteriosa caja que aparece al final de su función. Lo que parece un simple objeto pronto desencadena un torbellino de caos y revelaciones de secretos ocultos. La Caja No Encaja invita a grandes y chicos a sumergirse en una historia sobre el poder de la curiosidad, el valor de enfrentar lo desconocido y la luz que puede surgir incluso en medio del desconcierto. Sala Pablo Picasso. Martes 21/7, Jueves 23/7 y Domingo 26/7 a las 14:45h. Sábado 1/8 a las 14h.

VIVA LAS BRUJAS

Es un musical que celebra la identidad, la diferencia y la valentía de ser fiel a uno mismo. Un grupo de amigas es acusado de brujería en un pueblo de España. El inicio de un viaje hacia la verdad, su pasado oculto y el poder de aquello que la sociedad teme. Sala Pablo Picasso. Lunes 20/7, Miércoles 29/7 y Viernes 31/7 a las 14.45h.

SOY SOLCITO presenta LA FLOR DE MI JARDÍN

Solcito iluminará las vacaciones de invierno con un espectáculo consolidado donde la música, los cuentos y el juego invitan a mirar la infancia con el respeto, la ternura y el asombro de siempre. “La flor de mi jardín”, es una propuesta emotiva y profunda que invita a conectar con el jardín más importante: el que vive dentro nuestro. Ese espacio interior que comienza a crecer desde la infancia y que necesita amor, tiempo, canciones, presencia y ternura para florecer. Sala Pablo Neruda. Sábado 18/7 a las 14h.

AMIGOS BRAINROT

Estas vacaciones de invierno, los personajes más divertidos de Internet saltan del celular... ¡al escenario! Crocodilo Bombardino, Ballerina Capuchina, Tiburón Tralalero Tralala y Tung Tung Tung Sahur te invitan a un espectáculo lleno de música, humor y fantasía. “AMIGOS BRAIN ROT” celebra la creatividad, la imaginación y enseña a chicos y grandes la importancia de usar el celular de forma responsable, sin dejar de soñar despiertos. Sala Pablo Neruda. Sábado 25/7, Lunes 27/7 y Viernes 31/7 a las 13h.

PINOCHO: AVENTURAS DE UN MUÑECO - Sala Cortázar. Del 18 de julio al 2 de agosto, todos los días a las 14h.

UNA FAMILIA CASI NORMAL - Sala Cortázar B. Del 18 de julio al 2 de agosto, todos los días a las 16:20h.

UNA GRAN AVENTURA NEVADA - Sala Cortázar B. Del 18 de julio al 2 de agosto, todos los días a las 17:30h.

ANILÚ Y EL COFRE MÁGICO – Sala Cortázar A. Viernes, sábados y domingos 15 y 16.30h. Lunes a jueves a las 15h

A NAVEGAR PIRATAS - Sala Terraza Teatro Bar. 20/7 y 21/7 a las 16:30h; 22/7, 23/7 y 25/7 a las 17:45h; 26/7,27/7 y 28/7 a las 14h; 30/7, 31/7, 1/8 y 2/8 a las 15:15h.

BELLA Y BESTIA, UNA FÁBULA MUSICAL - Sala Terraza Teatro Bar. Del 18/7 al 21/7 a las 17.45h; del 22/7 al 25/7 a las 14h; del 26/7 al 29/7 a las 15.15h; del 30/7 al 2/8 a las 16.30h

A VISITAR ENCANTO - Sala Terraza Teatro Bar.Del 18 de julio al 2 de agosto a las 13h.

ANNA Y ELSA, UN MUSICAL ENTRE HIELOS - Sala Terraza Teatro Bar. Del 18/7 al 21/7 a las 15.15h; del 22/7 al 25/7 a las 16:30h; del 26/7 al 29/7 a las 17.45h; del 30/7 al 2/8 a las 14h.

AVENTURA EN EL OCÉANO - Sala Terraza Teatro Bar. Del 18/7 al 21/7 a las 14h; del 22/7 al 25/7 a las 15:15h; del 26/7 al 29/7 a las 16:30h; del 30/7 al 2/8 a las 17:45h.

VILLANOS, EL MUSICAL - Sala Terraza Teatro Bar.Del 18 de julio al 2 de agosto a las 19h.

MISHIFUSES, UNA HISTORIA DE GATOS Y RATONES - Sala Konzert

SUPERHÉROES EN ACCIÓN - Sala Konzert

JUGUETERÍA CONGELAD A - Sala The Cavern

EXPLORANDO EN LA VIDA DIGITAL - Sala The Cavern

¡SE MEZCLÓ TODO! - Sala Temple

UN CUENTO MARAVILLOSO - Sala Temple

MAGIA EN EL BOSQUE: BLANCANIEVES Y SUS HECHICEROS - Sala Temple

RITMOS, ALMAS, LUNAS - Sala Orsai.

LAS MAGDALENAS TRÍO en CANCIONES PARA JUGAR - Sala Orsai.

MAGIA SIN TRUCOS - Sala Orsai.

VALOR VEREDA en BÚSQUEDA DEL TESORO - Sala Orsai.

BORDE VERDE en UN, DOS, TRES! - Sala Orsai.

ALMACÉN DE AUDIOCUENTOS - Sala Orsai.

REMOLINO MÚSICA – Sala Orsai. Martes 28 de julio a las 11h.

KINDERMUSIK - CUENTOS CANTADOS – Sala Orsai. Martes 21 de julio a las 11h.

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