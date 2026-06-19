Confirmado | Cuándo empiezan las rebajas de Zara en junio de 2026 y hasta cuándo duran

Las rebajas de verano 2026 ya tienen fecha confirmada en Zara. Una de las marcas más esperadas por los amantes de la moda en España inicia sus descuentos en las próximas semanas.

Se ofrecerá una excelente oportunidad para renovar el armario con prendas de tendencia a precios más asequibles. Según la información actualizada de junio de 2026, los descuentos en Zara están próximos a comenzar.

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Cuándo son las rebajas de Zara: confirmados los días y horarios

Zara, perteneciente al grupo Inditex, lanzará sus rebajas de verano de la siguiente manera:

Online (web y app) : miércoles 24 de junio de 2026.

Tiendas físicas: jueves 25 de junio de 2026.

En el caso específico de Zara, las rebajas en la aplicación móvil arrancan a las 21:00 horas del 24 de junio, mientras que en la página web estarán disponibles a partir de las 22:00 horas. Esta diferencia de horario permite a los usuarios más rápidos acceder primero desde la app.

Otras marcas del grupo Inditex siguen un calendario muy similar:

Stradivarius, Pull&Bear, Bershka y Lefties : app a las 19:00 h y web a las 20:00 h (24 de junio).

Oysho : app a las 20:00 h y web a las 21:00 h.

Massimo Dutti: ventaja para suscriptores de newsletter desde el 23 de junio a las 20:00 h.

¿Hasta cuándo duran las rebajas de Zara?

Tradicionalmente, las rebajas de verano se extienden hasta finales de agosto o principios de septiembre, aunque la duración exacta puede variar según la comunidad autónoma y la estrategia de cada tienda.

En muchas regiones, los periodos oficiales van del 1 de julio al 31 de agosto , pero Zara y otras cadenas adelantan el inicio, por lo que los descuentos suelen prolongarse durante unas 8-10 semanas aproximadamente.

¿Por qué Zara adelanta sus rebajas?

Desde la liberalización de las fechas de rebajas en 2012, cada compañía decide cuándo iniciar sus descuentos. Zara, al igual que Mango (que empieza el 22 de junio) o El Corte Inglés (26 de junio), aprovecha este margen para captar clientes antes del verano pleno.

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Este adelanto es especialmente relevante en comunidades como Madrid (periodo oficial del 21 de junio al 21 de septiembre) o Comunidad Valenciana (del 29 de junio al 5 de septiembre).

En el resto de España, los calendarios autonómicos marcan generalmente el 1 de julio como fecha tradicional, pero las grandes cadenas ya están en modo rebajas antes.

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