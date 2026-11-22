Havanna trabaja en una nueva etapa de su expansión internacional y tiene a China entre sus próximos destinos comerciales.

La compañía argentina ya inició los trámites para ingresar a ese mercado y mantiene negociaciones con posibles distribuidores locales.

La meta es comenzar a vender sus productos a principios de 2027, con el alfajor desarrollado junto a Lionel Messi como uno de los protagonistas.

El proyecto busca llevar la marca a uno de los mercados de consumo más importantes del mundo y ampliar su presencia fuera de Argentina.

Para avanzar, la empresa debe completar los procedimientos regulatorios correspondientes y definir los acuerdos comerciales que le permitirán distribuir sus productos en el país asiático.

La iniciativa se integra a una estrategia que ya tuvo avances en otros destinos. El alfajor asociado al capitán de la Selección argentina comenzó a comercializarse en Chile, Paraguay y España, tres mercados en los que Havanna ya inició el desarrollo de esta propuesta internacional.

El rol de Lionel Messi en el plan de expansión de Havanna

La asociación entre Havanna y Lionel Messi se concretó en junio de 2026, cuando ambas partes establecieron una alianza global para desarrollar un producto vinculado con la imagen del futbolista.

El acuerdo busca combinar el reconocimiento internacional de Messi con la trayectoria de una de las marcas argentinas más identificadas con los alfajores.

De esta manera, la compañía apuesta a utilizar esa asociación como una herramienta para ingresar en nuevos mercados y ampliar el alcance de sus productos.

El rol de Lionel Messi en el plan de expansión de Havanna.

Como parte de ese proceso, Havanna participó en encuentros comerciales internacionales, entre ellos SIAL París y la China International Import Expo (CIIE).

Estas ferias funcionaron como espacios para establecer contactos, presentar sus productos y avanzar en la búsqueda de socios para su distribución.

Las conversaciones con potenciales representantes comerciales en China ya están avanzadas, aunque todavía no existe una fecha definitiva de lanzamiento.

La apertura dependerá de que se completen las autorizaciones necesarias y se cierren los acuerdos con los distribuidores.

Cuántos locales tiene Havanna en Argentina y el exterior

El posible ingreso al mercado chino se suma a una red comercial que combina establecimientos en el país y presencia internacional.

Actualmente, la compañía cuenta con:

297 locales en Argentina.

256 establecimientos en otros países.

Comercialización del alfajor desarrollado junto a Messi en Chile, Paraguay y España.

Una planta industrial operativa en España.

Esta estructura constituye uno de los puntos de partida para la próxima etapa de crecimiento. La empresa busca aprovechar su presencia en distintos mercados para ampliar los canales de venta y fortalecer el reconocimiento de la marca fuera del país.

Cómo fueron las ventas y ganancias de Havanna en 2026

El avance de su estrategia internacional coincide con un período en el que la compañía registró una disminución en sus ventas y en el volumen de productos comercializados.

Havanna facturó $35.494 millones durante el tercer trimestre de 2026. La cifra representó una baja interanual del 25,8%.

En el mismo período, el volumen de ventas cayó un 18% en comparación con el tercer trimestre del año anterior. Pese a ese retroceso, la empresa consiguió mantener resultados netos positivos.

Entre julio y septiembre obtuvo una ganancia de $1.395 millones. A su vez, el resultado acumulado durante los primeros nueve meses de 2026 llegó a $9.692 millones.

Los números reflejan una caída en la actividad comercial respecto del año anterior, aunque la compañía continuó registrando ganancias.

En ese escenario, la expansión hacia nuevos destinos aparece como una de las apuestas para ampliar su negocio y diversificar sus oportunidades comerciales.