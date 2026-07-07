Una potencia va por todo, invertirá más de U$S 3.000 millones en el Ejército Nacional y construirá seis buques: no es China ni Rusia Fuente: Shutterstock

Mientras la competencia por el control del Ártico se intensifica, Estados Unidos dio un paso decisivo para fortalecer su poder militar.

A través de una inversión superior a los US$ 3.300 millones, el país construirá seis nuevos patrulleros polares rompehielos, una pieza clave para reforzar su presencia en una de las regiones más estratégicas del planeta.

El plan forma parte de un ambicioso programa de modernización impulsado por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), que busca ampliar la capacidad de vigilancia, control y respuesta operativa en el Ártico, una zona donde crecen las tensiones geopolíticas y la disputa por recursos naturales y nuevas rutas marítimas.

Estados Unidos construirá seis nuevos rompehielos para reforzar su presencia en el Ártico

La Guardia Costera estadounidense confirmó la firma definitiva de dos contratos para avanzar con el programa Arctic Security Cutters (ASC).

Una potencia va por todo, invertirá más de U$S 3.000 millones en el Ejército Nacional y construirá seis buques: no es China ni Rusia Fuente: Guardia Costera USA

Las obras estarán a cargo de dos astilleros:

Bollinger Shipyards , que construirá cuatro patrulleros polares por aproximadamente US$ 2.200 millones .

Rauma Marine Constructions, responsable de otras dos unidades por cerca de US$ 1.100 millones.

De acuerdo con el cronograma oficial, el primer rompehielos será entregado durante 2028, mientras que las seis embarcaciones deberán incorporarse al servicio antes de finalizar 2031.

El objetivo de Estados Unidos con los nuevos buques

Los nuevos patrulleros fueron diseñados para operar durante todo el año en condiciones extremas y permitirán ampliar la presencia militar estadounidense en el Ártico.

Entre sus principales misiones se encuentran:

Vigilar rutas marítimas.

Proteger recursos energéticos y minerales.

Defender las fronteras de Alaska.

Responder ante emergencias y operaciones de rescate.

Reforzar la presencia permanente de Estados Unidos en el Ártico.

Una potencia va por todo, invertirá más de U$S 3.000 millones en el Ejército Nacional y construirá seis buques: no es China ni Rusia Fuente: Guardia Costera USA

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Markwayne Mullin, afirmó que “el futuro de Estados Unidos en el Ártico exige fortaleza, capacidad y determinación” .

En ese sentido, el funcionario destacó: “Estos patrulleros proporcionarán la capacidad operativa duradera que nuestra nación necesita para defender nuestra soberanía, disuadir a los adversarios y proteger recursos vitales para el pueblo estadounidense”.

El programa Arctic Security Cutters seguirá creciendo en los próximos años

La construcción de estas seis embarcaciones representa solo una parte del proyecto de renovación de la flota polar estadounidense.

La Guardia Costera prevé incorporar 11 patrulleros polares dentro del programa Arctic Security Cutters, además de fortalecer la industria naval nacional especializada en la fabricación de rompehielos.

Una inversión millonaria para ampliar la capacidad militar

La expansión del programa forma parte de un plan mucho más amplio financiado con recursos aprobados para el año fiscal 2025.

Según informó la Guardia Costera, ya se comprometieron más de US$ 10.000 millones para incorporar nuevos medios y capacidades, mientras que se destinaron otros US$ 3.000 millones utilizados para el mantenimiento y modernización de infraestructura e instalaciones costeras.