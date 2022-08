Una madre surcoreana viajó por primera vez con su bebé en avión y tuvo un respetuoso gesto que ningún pasajero va a olvidar

Un increíble evento sucedió durante un vuelo de 10 horas que se dirigía de Corea del Sur a Estados Unidos. Al momento de subir, una mujer que viajaba en clase turista con su bebé de pocos meses empezó a repartir a más de 60 pasajeros un paquete junto con un mensaje de disculpa que dejó a todos sorprendidos.

"Hola, soy Jun Woo. Tengo 4 meses y hoy viajo a Estados Unidos con mi mamá y mi abuela. Estoy un poco nervioso y asustado. Este es el primer vuelo en mi vida. Es normal que llore o cause alguna perturbación. Trataré de mantener la calma, pero no puedo prometerte. Por favor, úsalos (los tapones) si mi voz se pone demasiado fuerte. Disfruta de tu viaje. Gracias", decía el escrito.

El gesto se viralizó gracias a la publicación realizada por la cuenta de Facebook de la Academia de Cultura Asiática Ninshi. La bolsa contenía algunas golosinas junto con un par de tapones para los oídos en el caso de que el bebé de 4 meses gritara durante el viaje, sin embargo según los testimonios de pasajeros, no tuvieron que usarlos.

La Blancherie, una boutique de lujo para bebés

Carestino, la marca argentina de productos para bebés, quiere llegar a Miami en 2024

REPERCUSIONES EN REDES SOCIALES

Los comentarios en las redes sociales no fueron más que halagos y admiración hacia la madre surcoreana e incluso algunos instaron a que quienes viajen en situaciones similares, sigan el ejemplo.

También se reclamó por una "mayor comprensión" con los niños.

"No me parece necesario, los adultos deberían tener que entender sin cartita y caramelos, es un bebé es lógico que llore, no me parece romantizar esto", apuntó un usuario.

CÓMO EVITAR QUE UN BEBÉ LLORE EN EL AVIÓN

Es cierto que puede resultar molesto escuchar a un bebé llorar durante largos viajes en avión, incluso la compañía Malaysia Airlines prohíbe a los bebés viajar en primera clase. Sin embargo, existen algunos trucos para que el vuelo salga de la mejor manera sin tener que recurrir a tapones de oídos: