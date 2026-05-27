Proyecto de residuos sólidos buscará reducir emisiones y modernizar la gestión ambiental de la ciudad.

Tensión mundial: China prohibirá el ingreso al país a todos los viajeros que posterguen este trámite con su pasaporte

Colombia y South Korea continúan fortaleciendo una relación diplomática y económica que comenzó hace más de siete décadas y que hoy vuelve a tomar relevancia gracias a un nuevo acuerdo de cooperación internacional enfocado en sostenibilidad y desarrollo urbano.

La alianza entre ambos países ha permitido avanzar en proyectos de innovación, infraestructura y educación, además de impulsar iniciativas de cooperación técnica y financiera que buscan mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables en distintas regiones colombianas.

Ahora, una nueva inversión liderada por la agencia coreana KOICA convertirá a Medellín en uno de los principales referentes de economía circular y manejo de residuos en América Latina, gracias a un megaproyecto ambiental que comenzará a desarrollarse desde 2026.

Medellín recibirá millonaria inversión de Corea del Sur para transformar residuos

La Alcaldía de Medellín firmó uno de los acuerdos de cooperación internacional más importantes de los últimos años junto con KOICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea. El proyecto tendrá como objetivo modernizar el sistema de manejo de residuos sólidos y reducir el impacto ambiental en la ciudad.

La iniciativa contará con una inversión total de 16,4 millones de dólares, de los cuales más de 11 millones serán aportados por Corea del Sur. El resto de los recursos será financiado por el Distrito, que trabajará junto con empresas locales y entidades públicas para implementar nuevas estrategias ambientales y fortalecer la economía circular.

Medellín fue elegida por Corea del Sur para liderar iniciativa sostenible con impacto regional. (Representación creada con IA) ChatGPT

Corea del Sur ayudará a Medellín a convertirse en referente ambiental de América Latina

Uno de los puntos centrales del proyecto será la construcción de una planta especializada para el aprovechamiento de residuos orgánicos en el relleno sanitario La Pradera. Esta infraestructura permitirá procesar toneladas diarias de material y reducir la cantidad de desechos que terminan acumulados en el lugar.

Además del componente técnico, el acuerdo contempla programas educativos y campañas de cultura ciudadana para fomentar el reciclaje y la correcta separación de residuos. La estrategia incluirá espacios interactivos y actividades pedagógicas dirigidas tanto a niños como a adultos para incentivar prácticas sostenibles dentro de la ciudad.

Colombia y Corea del Sur fortalecen histórica alianza con nuevo acuerdo

La relación entre ambos países comenzó durante la Guerra de Corea, cuando Colombia se convirtió en el único país latinoamericano que envió apoyo militar al conflicto. Décadas después, esa cooperación evolucionó hacia acuerdos económicos, tecnológicos y sociales que continúan vigentes.

Desde la llegada de KOICA a Colombia en 2009, Corea del Sur ha destinado millones de dólares a proyectos relacionados con desarrollo rural, construcción de paz, transporte y fortalecimiento industrial. La agencia considera a Colombia como uno de sus socios estratégicos dentro de América Latina debido al potencial de crecimiento y al impacto regional de sus proyectos.