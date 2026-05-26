Corea del Sur —considerada una de las grandes potencias mundiales en innovación y desarrollo tecnológico— busca consolidar una alianza estratégica con Perú mediante acuerdos de cooperación de alto nivel.

El objetivo es ambicioso: convertir el país en un referente regional de la industria aeroespacial y naval, incorporando capacidades tecnológicas que hasta hace pocos años parecían fuera del alcance de América Latina.

El acuerdo busca convertir al país andino en un nuevo polo tecnológico y aeroespacial de América Latina, con inversiones millonarias y miles de empleos especializados. Fuente: Canva

Arriban aviones y buques de guerra a América Latina

El eje central de esta alianza se apoya en la cooperación con dos gigantes industriales de Corea del Sur: Korea Aerospace Industries y HD Hyundai Heavy Industries. A través de estos acuerdos, Perú busca dejar de ser únicamente un comprador de tecnología para convertirse en un actor estratégico con capacidad de producción propia.

Además de modernizar sectores clave, el proyecto apunta a desarrollar una cadena de suministro tecnológica capaz de atraer fuertes inversiones internacionales en los próximos años y posicionar al país como un nuevo polo industrial en América Latina.

Industria Aeroespacial: Se ha formalizado un memorando de entendimiento para la fabricación conjunta de componentes del caza ligero FA-50 . Este desarrollo posiciona a Perú dentro del ámbito de la Se ha formalizado un memorando de entendimiento para la fabricación conjunta de componentes del. Este desarrollo posiciona a Perú dentro del ámbito de la producción de aviones de combate de última generación

Poder Naval: La colaboración con Hyundai se orienta a la construcción de fragatas, patrulleros y buques de desembarco en astilleros peruanos, fomentando así la industria metalmecánica en el país.

¿Qué llevó a Corea del Sur a elegir a Perú como socio estratégico?

La decisión de Seúl no es casualidad. La ubicación geográfica de Perú, con acceso directo al Pacífico, lo transforma en una puerta de entrada clave para Asia en Sudamérica. Adicionalmente, la solidez de los acuerdos bilaterales ha permitido que el gobierno coreano perciba en este país un aliado confiable para ampliar su influencia tecnológica en el continente .

El impacto de esta unión trasciende lo militar. Se anticipa que el desarrollo de software y la infraestructura tecnológica necesaria para operar estos sistemas genere miles de empleos especializados y eleve el nivel de la ingeniería local a estándares globales. Con este apoyo, Perú se encamina a superar el modelo de exportación de materias primas para adoptar la economía del conocimiento y la tecnología avanzada.