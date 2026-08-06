Cambiar la oficina por una isla griega, con casa gratis y jornadas de apenas cinco horas dedicadas a cuidar gatos. No es una fantasía: es la propuesta real de un santuario felino en la isla de Syros, en el corazón de las Cícladas, que busca voluntarios de todo el mundo para sumarse a su tarea de rescate.

¿Cómo es la propuesta para vivir gratis en la isla de Syros?

La organización de bienestar animal Syros Cats, activa desde la década de 1990 y considerada pionera del movimiento de protección felina de la isla, ofrece a sus voluntarios de largo plazo alojamiento gratuito, desayuno y servicios (electricidad y WiFi) incluidos. Cada participante recibe una habitación privada dentro de una casa compartida con otros voluntarios.

A cambio, se pide una dedicación de cinco horas por día, cinco días a la semana, para cuidar a los gatos rescatados y callejeros. Las tareas incluyen:

Alimentar a los animales

Limpiar refugios y jaulas

Socializar a los gatitos y a los gatos más tímidos para prepararlos para su adopción

Colaborar con cuidados médicos básicos

Apoyar los programas de esterilización

Un santuario de gatos en la isla griega de Syros busca voluntarios y ofrece alojamiento gratis a cambio de 5 horas diarias de trabajo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué requisitos deben cumplir los interesados

El programa está dirigido a personas “en forma, maduras, saludables e independientes”, según describe la propia organización. Pueden postularse individuos o parejas, con un compromiso mínimo de un mes de estadía.

Los principales requisitos y condiciones son: