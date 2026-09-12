COTO, una de las cadenas de supermercados más reconocidas de la Argentina, dio un paso importante en la evolución de su canal digital al incorporar inteligencia artificial, búsquedas inteligentes, recomendaciones personalizadas y nuevas herramientas orientadas a mejorar la experiencia de compra de sus clientes. La iniciativa apunta a simplificar la navegación dentro de la plataforma y hacer que encontrar productos sea más rápido y eficiente.

La incorporación de esta tecnología no solo mejora el funcionamiento del buscador, sino que también optimiza la forma en que los usuarios interactúan con el sitio. Gracias a la comprensión del lenguaje natural, la automatización de sugerencias, la personalización de resultados y una navegación más intuitiva, los clientes pueden realizar búsquedas de manera mucho más sencilla que en los sistemas tradicionales.

Cómo funciona el nuevo buscador con inteligencia artificial de COTO

El nuevo buscador impulsado por inteligencia artificial permite que los usuarios realicen consultas utilizando frases cotidianas. Por ejemplo, una persona puede preguntar “¿Qué ingredientes necesito para hacer una lasaña?” y el sistema interpreta automáticamente la solicitud para mostrar una lista con los productos necesarios para preparar la receta.

Esta funcionalidad representa un avance respecto de los buscadores convencionales, que suelen depender de palabras clave específicas, categorías predefinidas, filtros manuales y procesos de búsqueda más rígidos. En cambio, la nueva herramienta comprende el contexto de cada consulta y ofrece resultados más relevantes para cada usuario.

Además, el sistema puede considerar el historial de compras para brindar recomendaciones personalizadas, detectar hábitos de consumo, sugerir productos complementarios y facilitar futuras compras a partir de las preferencias de cada cliente.

Así de fácil se pueden hacer las compras del supermercado.

Una experiencia de compra más simple y eficiente

El objetivo principal de esta innovación es reducir el tiempo que los usuarios dedican a buscar productos dentro de la plataforma. Gracias a la inteligencia artificial, las personas reciben sugerencias más precisas y adaptadas a sus necesidades, evitando recorrer extensos listados de artículos.

Esta mejora permite acceder rápidamente a ofertas relevantes, promociones destacadas, productos relacionados y alternativas que podrían resultar de interés según el comportamiento de compra de cada usuario. De esta manera, COTO busca ofrecer una experiencia más ágil, cómoda y personalizada dentro del competitivo mercado del ecommerce argentino.

GlorIA y las nuevas herramientas digitales de COTO

Entre las novedades también se encuentra GlorIA, el asistente virtual basado en inteligencia artificial desarrollado por COTO. Esta herramienta facilita una interacción más dinámica con la plataforma y permite resolver diversas consultas de manera inmediata.

Por ejemplo, los usuarios pueden solicitar recetas y recibir automáticamente una lista de ingredientes lista para incorporar al carrito. Además, el asistente brinda información sobre promociones bancarias, beneficios vigentes, sucursales disponibles y distintos aspectos vinculados a la experiencia de compra.

La estrategia digital de la compañía también incluye funcionalidades como recomendaciones personalizadas, una calculadora de frigorías, un comparador de televisores y otras herramientas diseñadas para ayudar a los consumidores a tomar decisiones más informadas antes de concretar una compra.

Gracias a la incorporación de inteligencia artificial, asistencia virtual, búsquedas inteligentes y experiencias personalizadas, COTO continúa fortaleciendo su ecosistema digital. Con estas innovaciones, la compañía apuesta por una experiencia de compra online más eficiente, intuitiva y adaptada a las necesidades de los consumidores argentinos.