La clásica pregunta de todos los días, “¿qué cocinar hoy?”, ahora tiene una respuesta mucho más simple. COTO incorporó nuevas herramientas de inteligencia artificial, recomendaciones personalizadas y asistencia virtual para ayudar a los usuarios a encontrar recetas y comprar los ingredientes necesarios de forma rápida y práctica. La propuesta busca transformar una tarea cotidiana en una experiencia más cómoda y eficiente.

Con esta innovación, los clientes pueden resolver en pocos pasos tanto la elección del menú como la compra de los productos. Gracias a una experiencia más intuitiva, una búsqueda simplificada, una navegación más ágil y sugerencias adaptadas a cada persona, hacer las compras online resulta mucho más fácil que antes.

Cómo funciona la herramienta de IA de COTO para elegir recetas y comprar ingredientes

La protagonista de esta experiencia es GlorIA, la asistente virtual de COTO impulsada por inteligencia artificial. Su funcionamiento es simple: el usuario puede escribir una consulta en lenguaje natural, como “quiero hacer pollo al horno” o “necesito una receta fácil para la cena”, y recibir recomendaciones al instante.

A diferencia de los buscadores tradicionales, que exigen utilizar palabras clave específicas, categorías predeterminadas, filtros manuales y múltiples búsquedas, GlorIA interpreta la intención detrás de cada consulta. Esto permite una interacción más natural, rápida y cercana a una conversación cotidiana.

Así de fácil es hacer las compras del supermercado.

Comprar los ingredientes nunca fue tan fácil

Una de las principales ventajas de esta herramienta es que no solo propone recetas, sino que también muestra automáticamente los ingredientes necesarios para prepararlas. Además, permite agregarlos directamente al carrito, evitando tener que buscar cada producto por separado.

Esto se traduce en una experiencia mucho más práctica para los usuarios, que pueden ahorrar tiempo y organizar mejor sus compras. La combinación de recetas sugeridas, listas automáticas de ingredientes, carritos inteligentes y una compra centralizada convierte a la plataforma en un aliado para la vida diaria.

Gracias a este sistema, planificar las comidas deja de ser una tarea tediosa y pasa a convertirse en un proceso simple, especialmente para quienes tienen poco tiempo o buscan resolver rápidamente qué cocinar para toda la familia.

Recomendaciones personalizadas para cada usuario

Otro diferencial importante es que la herramienta aprende de las preferencias y hábitos de compra de cada cliente. A medida que se utiliza, puede ofrecer sugerencias más precisas, recetas acordes a los gustos del usuario, productos relacionados y alternativas adaptadas a sus elecciones anteriores.

Esta capacidad de personalización mejora notablemente la experiencia de compra online. En lugar de recibir recomendaciones genéricas, cada usuario accede a propuestas más relevantes, lo que facilita tanto la elección de los productos como la organización de las comidas semanales.

GlorIA y otras herramientas que mejoran la experiencia de compra

La asistente virtual forma parte de una estrategia más amplia de innovación digital impulsada por COTO. Junto con GlorIA, la compañía también ofrece funcionalidades como comparadores de productos, calculadoras de frigorías, herramientas de recomendación y distintos recursos diseñados para ayudar al consumidor a tomar mejores decisiones.

Todas estas soluciones tienen un objetivo en común: hacer que la compra online sea más sencilla, intuitiva y eficiente. Ya sea para elegir una receta, comparar productos o encontrar promociones, la tecnología busca acompañar al usuario en cada etapa del proceso.

Con la incorporación de inteligencia artificial, asistencia personalizada, recetas inteligentes y herramientas que simplifican la compra, COTO apuesta a una experiencia digital cada vez más práctica. La posibilidad de resolver qué cocinar y sumar todos los ingredientes al carrito en cuestión de minutos demuestra cómo la tecnología puede facilitar las tareas de todos los días y hacer que comprar online sea más cómodo que nunca.