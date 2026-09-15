COTO dio un paso más en la evolución del ecommerce con la incorporación de un buscador impulsado por inteligencia artificial que promete hacer las compras online mucho más simples. La herramienta permite encontrar productos de forma más rápida, recibir recomendaciones personalizadas y gestionar el carrito con mayor facilidad, ofreciendo una experiencia más eficiente y adaptada a cada usuario.

A diferencia de los motores de búsqueda tradicionales, que obligan a ingresar palabras clave específicas, el nuevo buscador de COTO interpreta consultas en lenguaje natural. Esto significa que los clientes pueden expresarse de manera cotidiana y obtener resultados más precisos. El beneficio es claro: menos tiempo buscando, menos frustración y una experiencia de compra mucho más fluida.

Un buscador que aprende de cada compra

La innovación va más allá de la búsqueda de productos. Gracias a la inteligencia artificial, el sistema analiza las preferencias y hábitos de compra de cada cliente para ofrecer sugerencias relevantes. Cuanto más interactúa el usuario con la plataforma, más inteligente se vuelve la herramienta, generando una experiencia cada vez más personalizada, práctica y eficiente.

Además, el buscador busca resolver uno de los principales desafíos del comercio electrónico: la sobrecarga de información. Frente a miles de opciones disponibles, la IA de COTO ayuda a filtrar resultados y a anticipar necesidades, permitiendo que encontrar lo que se busca sea más simple y rápido. El resultado es una experiencia de compra más intuitiva, ordenada y personalizada.

La propuesta digital se completa con otras funcionalidades como recomendaciones personalizadas.

GlorIA y un ecosistema de herramientas inteligentes

El buscador se complementa con GlorIA, la asistente de inteligencia artificial de COTO, diseñada para acompañar al cliente durante todo el proceso de compra. Por ejemplo, un usuario puede pedir una receta a través del chat y la herramienta no solo sugerirá los ingredientes necesarios, sino que también podrá agregarlos automáticamente al carrito. Además, informa sobre promociones y beneficios bancarios vigentes, ayudando a optimizar cada compra.

La propuesta digital se completa con otras funcionalidades como recomendaciones personalizadas, calculadoras de frigorías y comparadores de televisores. Todas estas herramientas forman parte de una estrategia enfocada en mejorar la experiencia del cliente, reforzando el compromiso de COTO con la innovación, la tecnología y la adaptación constante a las nuevas necesidades de los consumidores.

La incorporación de inteligencia artificial está redefiniendo la experiencia de compra en COTO. Hoy los usuarios pueden expresar sus necesidades de manera natural, recibir asistencia en tiempo real y acceder a sugerencias alineadas con sus preferencias. Esta combinación de personalización, eficiencia y simplicidad marca una diferencia frente a los métodos de búsqueda tradicionales y posiciona a COTO como un referente en la aplicación de tecnología al servicio del consumidor.