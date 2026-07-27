La última semana de julio dio inicio con algunos avisos por parte de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), que confirmó cortes de luz programados para este lunes 27 de julio en distintos municipios .

Las tareas, que se desarrollarán durante varias franjas horarias, responden a trabajos previamente organizados sobre la red eléctricas. Quienes vivan en las zonas afectadas deberán tomar precauciones ya que el servicio permanecerá interrumpido durante varias horas.

Anuncian cortes de luz programados para el lunes 27 de julio en distintos municipios y barrios de Córdoba. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cortes de luz en Córdoba: qué zonas estarán sin servicio este lunes 27 de julio

De acuerdo con el cronograma oficial de Epec, los trabajos programados se realizarán en tres sectores diferentes de la provincia durante el lunes 27 de julio.

Los cortes previstos son los siguientes:

La Falda

De 9:00 a 11:30

Motivo: poda sobre red aérea de media tensión.

Zona afectada: barrio Villa Edén.

La Falda

De 12:00 a 13:00

Motivo: poda sobre red aérea de media tensión.

Zona afectada: barrio La Lomita.

Villa de María

De 14:00 a 17:00

Motivo: nuevas obras.

Zona afectada: toda la localidad

Desde la empresa aclararon que los horarios pueden modificarse si las condiciones operativas o climáticas así lo requieren.

Por qué Epec realiza cortes programados del suministro eléctrico

Epec explicó que estas interrupciones forman parte de las tareas habituales de mantenimiento y de las obras destinadas a mejorar la infraestructura eléctrica de la provincia.

Entre los objetivos de estos trabajos se encuentran reducir la posibilidad de fallas inesperadas, renovar instalaciones y fortalecer la calidad del servicio para los usuarios.

Las tareas, que se desarrollarán durante varias franjas horarias, responden a trabajos previamente organizados sobre la red eléctricas. (Fuente: Shutterstock)

Recomendaciones de Epec para los usuarios durante los cortes de luz

Ante las interrupciones previstas, Epec aconseja que vecinos y comerciantes adopten algunas medidas para evitar problemas cuando se restablezca el suministro.

Entre las principales recomendaciones figuran: