Un reconocido supermercado se la jugó con descuentos de hasta un 30% y $ 48.000 de regalo para tus compras: cómo acceder

Ante un contexto económico desafiante, las promociones bancarias se convirtieron en un aliado para el bolsillo de los argentinos. Entre estas oportunidades, resalta la del supermercado Dia, en la que se puede ahorrar hasta un 30% de descuento en compras.

Si bien existen diferentes bancos que se adhirieron a los descuentos que ofrece la cadena española controlada por el Grupo Letterone, hay un ahorro significativo para clientes del Banco Nación. Justamente, podrían reintegrarles hasta $ 48.000 durante septiembre.

Promociones en Dia: ¿cómo acceder al descuento y cuándo se aplica?

La promoción con Banco Nación rige desde marzo de 2025 y se extiende hasta finales de septiembre. Para acceder al descuento del 30%, la compra se debe realizar los miércoles vía web, a través de la página de Dia online; o de forma presencial.

A su vez, solo se aceptará el pago con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA . Es necesario aclarar que el beneficio no se otorgará en pagos con saldo en cuenta.

Descuentos con Banco Nación: el tope de reintegro por semana

Desde la entidad, señalan que el tope por semana y por usuario es de $ 12.000. De esta manera, podrían acumularlo durante el mes y llegar hasta $ 48.000 , e incluso, duplicarlo si otro integrante de la familia cuenta con tarjetas de crédito del Banco Nación.

Una vez realizada la compra en el supermercado, la acreditación del reintegro podría tardar hasta dos resúmenes posteriores en la cuenta titular.

Todos los descuentos de supermercado Dia

Además de las distintas promociones bancarias para ahorrar, Dia lanzó otros descuentos en determinados productos y otros beneficios que dependerán de la cantidad de unidades que compren: