Voto cuota: tras los créditos del BNA, Kicillof lanza una promoción por 4 días para el consumo

En la recta final electoral y cómo guiño para atacar uno de los problemas que más preocupa hoy, la caída del consumo, el gobierno de Axel Kicillof a través del Banco Provincia lanzó un festival de descuentos y cuotas sin interés entre el 2 y el 5 de septiembre .

A un paso de que los bonaerenses se expresen en las urnas, y en sintonía con las dificultades que atraviesa el consumo masivo, con la actividad económica en desaceleración y más presión para endeudamiento por el salto de las tasa, desde la política emergen los primeros "anabólicos".

"En el marco del 203º aniversario de Banco Provincia, que se celebra el 6 de septiembre, Provincia Compras ofrece una oportunidad ideal para quienes buscan renovar electrodomésticos, equipar el hogar o hacer un regalo especial ", informó la entidad al anunciar "descuentos especiales" y hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados .

Por ejemplo, una Netbook EXO Pantalla Táctil 11,6 Lapiz que estaba $ 2.419.999, durante la promoción está rebaja 32%. De esta manera, el precio final es de $ 1.638.999, que se puede pagar en 18 cuotas de $ 91.056 , sin recargos ni intereses. "El precio final es el mismo que al contado, pero distribuido en un año y medio", indicó el comunicado oficial.

Aunque el Gobierno nacional anota a su favor la baja de la inflación, la contracara de ese proceso es la impotencia de repunte que refleja el consumo .

Según Scentia se registró una suba interanual del 3,1% pero una caída en las grandes superficies, mientras que Indec arrojó para junio un aumento en las ventas en supermercados del 0,8%. En tanto, las ventas en mayoristas anotaron una baja del 8,4% anual.

En ese contexto, a punto de dar una de las batallas electorales más duras del año, la disputa de liderazgo en el territorio bonaerense, el Gobierno nacional a través de la Anses anunció que los jubilados tendrán 10% de descuento en supermercados, sin tope de reintegro, y un 20% de descuento en perfumería y limpieza. Los que cobren la jubilación por Banco Nación tendrán un reintegro adicional del 5% (con tope de $20.000 mensual) en las grandes cadenas de supermercado.

"El Banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32 %) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos)", informaron desde el Ministerio de Capital Humano.

Este martes, el gobierno provincial redobló la apuesta, ofreciendo beneficios a cerca de 600 mil personas usuarias registradas en una "amplia variedad de categorías", con precios que se pueden comparar de forma online y acceder a "ofertas exclusivas" que se actualizarán periódicamente.

Según la información oficial, los usuarios de Provincia Compras podrán acceder en 18 cuotas sin interés a un Aire Acondicionado Split Frío/calor Bgh 5200 frigorías; un teléfono Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB; o un Smart TV 43" Full HD T5300. Además, se incluyen Neumático HiFly HF201 175/70R13 82T o Zapatillas Under Armour Charged.

Paliativo al consumo

Las medidas que surgen de la órbita nacional y provincial, se encuadran en un contexto de complejidad con la actividad comercial corriendo "a dos velocidades".

Mientras el consumo de básicos muestra mayor debilidad, los bienes durables, reflejaron una suba del 16,1%, en la última medicón de Scentia.

Por su partes, las ventas minoristas en pymes cayeron un 2% interanual en julio y un 5,7% contra junio.

"La cercanía de las elecciones, el aumento de las tasas y la saturación del crédito al consumo son factores que impactarán de manera negativa en el consumo", analizaron desde Qualy.

Es que el financiamiento se vio tensionado en el último tiempo a raíz del encarecimiento del crédito, que venía en alza. Los préstamos personales crecieron un 2,9%, un ritmo menor al registrado en los meses previos. "Estos datos, en el contexto de una tasa de crecimiento mensual en los últimos 6 meses de +4,3% para préstamos personales y +1,2% para tarjetas, demuestran que, si bien el stock de crédito sigue subiendo, la dinámica de crecimiento mensual es más lenta", agregaron desde Qualy.

En este marco, la morosidad sigue en aumento y en los créditos alcanzó el 5,2% en junio, el registro más alto en una década. La tasa de incumplimiento en préstamos personales llegó al 6,5% y la de tarjetas de crédito pasó al 4,9%.

Los ingresos por sí mismos no pueden compensar la caída, ya que el ingreso disponible del conjunto de los asalariados se ubica más de 20 puntos por abajo del nivel de noviembre de 2023, relevaron desde Vectorial.

En el caso de los jubilados, con el congelamiento del bono de $70.000 desde marzo del año pasado y la fórmula que actualiza por inflación, desde el Centro de Economía Política (CEPA) estimaron que entre abril y junio de 2025 el poder de compra de las jubilaciones es un 15,7% por debajo del último trimestre de 2023. Si se excluye el bono, están un 3,1% por debajo.