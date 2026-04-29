Desde finales del año anterior, Colsubsidio tomó la decisión de proceder con el desmonte progresivo de su red de supermercados, lo que resultó en el cierre de más de un centenar de puntos de venta en diversas zonas del país, marcando el ocaso de una marca ampliamente reconocida en la vida comercial de numerosos hogares. La determinación fue el resultado de una estrategia encaminada a adaptarse a un entorno de mercado cada vez más competitivo, donde los formatos económicos y las nuevas exigencias logísticas tienen un creciente protagonismo. Por ello, la entidad optó por redirigir sus recursos hacia servicios que produzcan un mayor impacto social, priorizando áreas clave dentro de su misión. Para numerosos hogares, estos establecimientos representaban un espacio habitual de compra, lo que provocó transformaciones significativas en la cotidianidad de numerosas familias. Según la organización, la decisión se sustentó en un análisis profundo sobre la transformación reciente del comercio minorista en el país. En un breve lapso, nuevas cadenas con modelos más eficientes y precios más competitivos lograron cimentar su presencia, alterando la dinámica del mercado y ejerciendo presión sobre los actores tradicionales para que reconsideraran sus estrategias. El inmueble que albergaba el supermercado, que también incluye las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, permanecerá bajo la administración de la entidad, que sigue llevando a cabo allí diversas actividades institucionales. Uno de los locales más reconocidos se ubicaba frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio. Aunque dicho punto ha cesado sus operaciones, la droguería Colsubsidio continuará prestando servicio en una nueva localización, precisamente en la intersección de la calle 26 con la carrera 24. Colsubsidio transformará el espacio en un nuevo centro de bienestar denominado Bloc, un complejo multifuncional que incluirá áreas deportivas, zonas infantiles, espacios para coworking y servicios de recreación por día. Este representará el séptimo Bloc en Bogotá y sus municipios adyacentes, integrándose a los de Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha. Los afiliados tendrán la posibilidad de acceder mediante: A pesar de que los supermercados han cesado su funcionamiento, Colsubsidio proseguirá con la oferta de: