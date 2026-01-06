El ufólogo y cineasta británico Mark Christopher Lee generó controversia al afirmar que el Vaticano podría estar preparándose para un posible contacto con vida extraterrestre y que el Papa León XIV podría pronunciarse sobre este tema durante 2026. El director del documental “God Vs Aliens” aseguró que obtuvo acceso excepcional a los archivos secretos vaticanos para investigar fenómenos inexplicables.

Lee explicó que está rastreando documentación histórica sobre encuentros espirituales y fenómenos que podrían evidenciar contacto humano con inteligencia extraterrestre. El investigador británico afirmó que ninguna institución enfrentaría mayores desafíos que la Iglesia católica si se confirmara la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra. Sus declaraciones fueron reportadas por medios como The Daily Star y generaron debate internacional.

Cineasta británico investiga archivos del Vaticano sobre fenómenos inexplicables

Mark Christopher Lee afirmó haber recibido acceso excepcional a los archivos secretos del Vaticano ubicados en el corazón de la Ciudad del Vaticano. El ufólogo explicó que su misión consiste en buscar referencias históricas a fenómenos inexplicables, encuentros espirituales o cualquier información que pueda arrojar luz sobre el posible contacto de la humanidad con vida inteligente más allá de la Tierra.

El realizador centra su trabajo en rastrear registros que puedan vincular experiencias espirituales del pasado con la posibilidad de encuentros extraterrestres. En su documental “God Vs Aliens”, Lee sugiere que los avistamientos de ovnis y los eventos sobrenaturales están conectados. El cineasta sostiene que la Iglesia católica podría ser considerablemente más receptiva a la existencia de vida extraterrestre de lo que la mayoría de la gente esperaría.

¿Qué ha dicho el Vaticano sobre la posibilidad de vida extraterrestre?

El Vaticano ha mantenido históricamente una postura abierta sobre la posibilidad de vida extraterrestre. En 2008, el padre Gabriel Funes, astrónomo del Vaticano, declaró que podrían existir criaturas inteligentes creadas por Dios más allá de la Tierra. En la publicación oficial vaticana escribió que podría haber otros seres inteligentes creados por Dios y que esto no contradice la fe católica.

Más recientemente, el padre Richard D’Souza, nombrado por el Papa León XIV como director del Observatorio Vaticano, declaró que estaría dispuesto a bautizar a un extraterrestre. El astrónomo jesuita describió a los extraterrestres como “hijos de Dios” y afirmó que todos son parte de la creación divina. D’Souza sugirió que la teología tendría que reimaginarse si los humanos establecieran contacto con vida inteligente. El sacerdote manifestó que la cuestión sería cómo alcanzarlos o cómo ellos nos alcanzarían.

Lee predice que 2026 podría ser año clave en divulgación extraterrestre

Mark Christopher Lee realizó predicciones audaces sobre el año 2026. El ufólogo afirmó que la fe y la profecía siempre han guiado a la humanidad. Señaló que con la divulgación sobre ovnis y el interés mundial en su punto más alto, estas fuerzas están convergiendo de una forma nunca vista. El investigador declaró que 2026 podría ser el año en que todo cambie.

Lee planteó que el nuevo Papa podría convertirse en el primer líder espiritual de la historia en abordar el primer contacto con seres de otro mundo. El cineasta cuestionó hasta qué punto está realmente preparada la Iglesia católica para este escenario. En declaraciones recogidas por medios británicos, el realizador sugirió que la convergencia entre el creciente interés público en los ovnis y las posibles revelaciones religiosas podría marcar un punto de inflexión en la historia de la humanidad.