Steven Spielberg es uno de los directores más legendarios de la historia de la ciencia ficción. El hombre que hizo que millones de personas tuvieran miedo de meterse al mar con “Tiburón”, que convirtió la arqueología en aventura con “Indiana Jones” y que enseñó a toda una generación a mirar al cielo con esperanza con “E.T., el extraterrestre”, está a punto de cumplir 80 años y acaba de estrenar su película número 36.

Se trata de “El día de la revelación” y se estrena esta semana en las salas de cine de todo el mundo. Con ella, Spielberg regresa al territorio que lo lanzó al estrellato hace casi medio siglo: los extraterrestres. Y lo hace con una premisa que, según sus propias palabras en una entrevista con EFE en Londres, “es ciencia ficción, pero que puede que, algún día, sea más ciencia que ficción”.

Durante las últimas semanas, Spielberg ha dado distintas entrevistas en el marco del lanzamiento de su nuevo filme y ha sido durante este recorrido que le han hecho una de las preguntas más bizarras que tuvo que responder en toda su carrera: “¿Qué harías si te encontraras con un extraterrestre?“.

Steven Spielberg durante la dirección de Indiana Jones y la última cruzada. Disney

¿Qué haría Spielberg si se encontrase con un extraterrestre?

La respuesta de Spielberg llegó acompañada de una carcajada. “¿Estás de broma, después de todo esto? Probablemente le diría: ¿has visto E.T.? ¿Me aproximé un poco al mundo extraterrestre?”, confesó el director junto a Emily Blunt, la actriz protagonista del filme, sentada a su lado durante la entrevista.

Pero detrás de la broma hay una reflexión más seria que Spielberg también dejó caer: si algún día llegase a avistar uno, asegura que se quedaría “sin palabras”.

La historia detrás del lanzamiento de la nueva película de Steven Spielberg. Shutterstock

Por qué Spielberg vuelve a los extraterrestres

La chispa que encendió “El día de la revelación” no fue una idea abstracta sino un artículo periodístico. En 2017, The New York Times publicó una investigación sobre un misterioso programa secreto del Pentágono dedicado al estudio de objetos voladores no identificados. Spielberg lo leyó y comenzó a redactar una historia en las notas de su iPhone, empezando, como suele hacer cuando escribe, por el final.

“La gente que está en el gobierno, en el ejército, no solo en el estadounidense sino en todo el mundo, de repente está empezando a hablar de los secretos que han estado ocultando a la población global”, explicó el director. Esa idea de fondo es el motor narrativo de la película.

La trama sigue a Margaret Fairchild (Blunt), presentadora de un programa del tiempo, y a Daniel Kellner (O’Connor), experto en ciberseguridad que trabaja para Wardex, la agencia ficticia que custodia los archivos clasificados sobre avistamientos. Los dos se ven obligados a unir fuerzas en una aventura en la que deberán descifrar los recuerdos de su pasado para llegar a la verdad sobre esos documentos.