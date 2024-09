Una investigación científica reveló que existen evidencias de civilizaciones interestelares en el espacio

Una reciente investigación científica aportó nuevas perspectivas sorprendentes sobre la existencia de civilizaciones interestelares en el espacio.

Los investigadores han identificado cientos de posibles señales provenientes de esferas de Dyson, pero han destacado 7 de ellas que no presentan características de origen natural.

La búsqueda de civilizaciones avanzadas en el espacio

En la búsqueda de civilizaciones avanzadas en el universo, un equipo de investigadores revisaron minuciosamente los datos de observatorios espaciales para encontrar señales tecnológicas que podrían provenir de esferas de Dyson, estructuras hipotéticas diseñadas para capturar la energía de una estrella.

Este estudio está liderado por dos equipos de astrónomos: uno bajo la dirección de Matías Suazo en la Universidad de Uppsala, Suecia, y el otro encabezado por Gaby Contardo en la Escuela Internacional de Estudios Avanzados, Italia.

Utilizando información del satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea, que mapea las estrellas de nuestra galaxia, junto con datos de telescopios infrarrojos terrestres y espaciales, los científicos han llevado a cabo un análisis detallado.

El estudio, publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Academy of Sciences, explora las observaciones ópticas e infrarrojas de Gaia, 2MASS y WISE para identificar posibles esferas de Dyson.

Los investigadores están examinando datos espaciales para identificar señales tecnológicas de posibles civilizaciones avanzadas. (Foto: Freepik)

El concepto de la esfera de Dyson, introducido en los años 60 por el astrofísico Nikolai Kardashev, sugiere que una civilización avanzada podría construir una estructura de este tipo para aprovechar la energía total de su estrella.

Kardashev propuso una escala para medir el avance de las civilizaciones según su capacidad energética, clasificándolas en tres tipos, siendo la de tipo 2 capaz de construir esferas de Dyson.

El equipo ha desarrollado un proceso especializado para identificar señales de exceso de radiación infrarroja que podrían indicar la presencia de estas megaestructuras. Tras analizar 5 millones de objetos, se identificaron 368 candidatos potenciales, de los cuales 328 fueron descartados por ser mezclas de señales y 29 por irregularidades.

Finalmente, quedaron 7 posibles esferas de Dyson que los investigadores consideran las más prometedoras. Aunque estos hallazgos no confirman la existencia de una civilización avanzada, representan un avance importante en nuestra búsqueda de vida extraterrestre.

A pesar de los prometedores resultados, los científicos subrayan la necesidad de más estudios para confirmar la verdadera naturaleza de estas señales. La detección de una esfera de Dyson sugeriría la presencia de una civilización de tipo 2.

Se ha utilizado el satélite Gaia, junto con telescopios infrarrojos, para analizar observaciones de estrellas en busca de señales inusuales. (Foto: Shutterstock)

El futuro de la búsqueda de vida avanzada en el espacio

El futuro de la búsqueda de civilizaciones avanzadas en el espacio es prometedor, con avances tecnológicos que podrían mejorar nuestra capacidad para detectar vida extraterrestre. A continuación, algunos aspectos clave: