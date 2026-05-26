Un gigantesco y magnífico proyecto para remodelar por completo su estadio fue anunciado recientemente por Birmingham City, equipo de la segunda división de Inglaterra y pasará a ser uno de los más importantes de toda Europa.

En noviembre de 2025, el club Birmingham City FC anunció que se lanzó de manera oficial el plan de remodelación integral de todo su estadio para convertirlo en uno de los más modernos de la región, con una capacidad para albergar a 62.000 personas.

Un equipo de la “B” construirá un mega estadio: tendrá una inversión de 3.200 millones u$s y será de los más modernos Fuente: Birmingham City

El proyecto implicará una inversión que superará los 3.000 millones de dólares y combinará rasgos históricos de la ciudad con la última tecnología utilizada en las canchas de fútbol.

Así será el nuevo estadio de Birmingham City

En este sentido, la fachada también presentará similitudes con las estructuras de las antiguas fábricas. En el interior del estadio, se habilitarán bares, restaurantes y diversos salones, con el propósito de ofrecer una experiencia que no se limite únicamente al espectáculo deportivo.

Con la conmemoración de los 150 años del club, la firma Knighthead Capital Management se unió a Heatherwick Studio y MANICA Architecture para diseñar el nuevo estadio de Birmingham City FC.

Inspirado en la tradición industrial que caracteriza a Birmingham, el nuevo estadio contará con 12 torres de ladrillo en forma de chimenea, en homenaje a las raíces de las fábricas que le dieron vida a la ciudad en el siglo pasado.

El nuevo estadio de Birmingham City: un espacio versátil para eventos y deportes

En lo que respecta a la estructura del nuevo estadio, las tribunas se realizarán hasta el nivel del césped y contarán con una inclinación que permita ampliar la acústica durante los encuentros. Además, se instalará un techo que cubrirá los cuatro costados, junto con pantallas y cartelería LED.

En un comunicado, Birmingham City afirmó que el nuevo estadio estará preparado para albergar todo tipo de eventos, lo que permitirá incrementar de manera considerable los ingresos del club.

“Los diseños incluyen un techo retráctil y una inclinación ajustable, lo que permite flexibilidad durante todo el año para grandes eventos deportivos, conciertos internacionales y experiencias culturales a gran escala”, detallaron en una publicación.

A su vez, David Manica, presidente y propietario de MANICA Architecture, destacó que “Birmingham es una comunidad resiliente y apasionada, por lo que el diseño de este nuevo estadio debía reflejar la tenacidad y la pasión de su gente".

Nuevo estadio del Birmingham City FC: impacto y características clave

El presidente de la institución, Tom Wagner, destacó que “este es un hito importantísimo para el Birmingham City Football Club”, señalando que establece un hogar para el club que refleja su ambición de competir al más alto nivel.

Por su parte, se anticipa que las obras comiencen durante este año tras la fase de planificación y que finalicen para el inicio de la temporada 2030-2031, proporcionando al club un estadio de última generación que respete el símbolo histórico de la ciudad.

En ese sentido, Wagner subrayó que “el diseño emblemático es una declaración de intenciones para la ciudad de Birmingham” y la región de West Midlands, un testimonio del auge de esta zona, en referencia al diseño que tendrá el complejo.

Nuevo estadio: innovación y revitalización para Birmingham City FC

Además de los aspectos arquitectónicos, el estadio contará con instalaciones de última tecnología que permitirán a los aficionados disfrutar de una experiencia única. Se implementarán áreas interactivas y espacios familiares para que los seguidores del club y visitantes puedan compartir momentos inolvidables en un entorno amigable y moderno.

El club Birmingham City FC también mencionó que el nuevo estadio jugará un papel crucial en la revitalización de la zona, atrayendo turismo y negocios. Con esto, se espera que el complejo no solo sea un punto de encuentro para los hinchas del fútbol, sino también un referente cultural y social para la ciudad durante las próximas décadas.