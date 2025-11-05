El emblemático estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata será sometido a obras de remodelación integral. La cancha es recordada por albergar magníficos eventos deportivos como ser una de las sedes del Mundial de Fútbol de 1978. Además, es usada para otros eventos culturales de renombre.

Los trabajos contemplan modificaciones en tanto las tribunas internas y externas para los espectáculos deportivos. También, están previstos arreglos en el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque de Deportes Teodoro Bronzini.

Cómo serán las obras en el estadio José María Minella y quién estará a cargo

El Municipio de General Pueyrredón anunció que la firma Minella Stadium SA asumirá el control del complejo deportivo a partir noviembre. Tendrán el uso y explotación por un lapso de 30 años con opción a 10 más y tendrán que abonar un canon equivalente a $ 120 millones.

La concesión también incluye el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini, por lo que se realizarán obras de refacción, remodelación y modernización de las instalaciones.

Dentro de los otros cambios, se hará modificaciones en los accesos, nuevos centros de gastronomía dentro de la misma cancha, cambios en las butacas y una mejora en la iluminación para los eventos deportivos. Se estima que la inversión ascenderá hasta los u$s 40 millones.

El estadio cuenta con una capacidad para más de 35.000 espectadores y habitualmente es utilizado por los equipos Aldosivi y Alvarado para disputar partidos como local.

La millonario inversión del grupo Minella Stadium en la cancha

El comunicado emitido por el municipio indica que la concesión se comprometió a realizar una inversión de 40 millones de dólares con el objetivo de mejorar la infraestructura y la construcción de un complejo de 3.000 metros cuadrados. Todo lo que se construya, mejore o refacciones quedará para la municipalidad.

Según indican medios locales, las primeras labores consistirán en desmontar el techo de la platea cubierta por ser una de las zonas más deterioradas.

Qué eventos se realizarán en el estadio José María Minella

Las obras a realizar en el estadio, el polideportivo y el parque permitirán que se alberguen distintos tipos de eventos como: