El estadio más icónico de Argentina será remodelado y tendrá una inversión de 40 millones de dólares
El estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata será renovado en su totalidad y contará con una importante inversión para mejorar todo el predio.
El mítico e histórico estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata, que fue escenario de eventos deportivos y culturales de gran magnitud, será remodelado en su totalidad y se realizarán obras en el predio que incluye el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque de Deportes Teodoro Bronzini.
Remodelarán el estadio José María Minella por completo
A través de un comunicado oficial, el municipio de General Pueyrredón anunció que la firma Minella Stadium S.A. tendrá concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini para llevar a cabo un proceso de refacción, remodelación y modernización de las instalaciones.
En este sentido, el estadio que fue testigo de diversos eventos deportivos desde su construcción, comenzará un período de obras en toda su infraestructura que irán desde la puesta en valor de sus instalaciones hasta mejoras en todos los aspectos del mismo.
La gigantesca inversión que tendrá el estadio José María Minella de Mar del Plata
En el comunicado, se expresó que la firma Minella Stadium S.A. "se comprometió a realizar una inversión de 40 millones de dólares" que serán destinados no solo para mejorar las instalaciones de los predios mencionados anteriormente, sino también para "la construcción de un complejo de 3.000 mts2 en Juan B. Justo y Diagonal Firpo y de 5.000 mts2 en Juan B. Justo y Diagonal Canosa".
Por su parte, la concesión será de 30 años y tendrá la opción de aumentarse por una década y se contemplará la habilitación para que puedan organizarse todo tipo de eventos de índole deportiva y cultural.
Qué eventos se podrán hacer en el nuevo predio del estadio Minella
El esquema de remodelación del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini garantizará la posibilidad de albergar los siguientes eventos:
- Podrán jugar los equipos locales que participen en los torneos de AFA.
- Podrán utilizar las instalaciones los equipos de básquet que participen en la Liga Nacional organizada por la ADC.
- Se podrán organizar partidos de rugby, padle y voley.
- El predio podrá contar con la capidad de albergar recitales, festivales musicales y eventos religiosos.
- Estará disponible para espectáculos de la UFC.
Por su parte, Mauro Martinelli, secretario de Legal y Técnica y Hacienda, habló al respecto y brindó su análisis sobre las obras que comenzarán próximamente: "Apostamos a la coordinación entre lo público y lo privado, donde este último invierte, mejora y genera puestos de trabajo. De un Minella abandonado y deteriorado pasaremos a un estadio moderno y con tecnología de punta", concluyó.
