Después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, muchos ponen la atención en los aliados del país sudamericano. Uno de ellos es China, quien dio un paso gigante en su carrera por la supremacía aérea con el Shenyang J-35, su nuevo caza furtivo de quinta generación.

Este avión, diseñado para rivalizar directamente con el icónico F-35 Lightning II estadounidense, ya muestra claros signos de producción en serie y pruebas avanzadas, lo que genera preocupación en Washington por el creciente desafío a su dominio en el Indo-Pacífico.

China avanza con el avión caza más poderoso de todos y pone en jaque a Estados Unidos. Foto: Corporación de la Industria Aeronáutica de China

La construcción del nuevo avión caza de China

El desarrollo del J-35 comenzó como una evolución del demostrador FC-31 (presentado en 2012), pero evolucionó rápidamente hacia una plataforma madura. En julio de 2025, China confirmó la entrada en servicio limitada del J-35A (versión terrestre para la Fuerza Aérea) y mostró imágenes de unidades en la línea de ensamblaje.

En los primeros días de 2026, el fabricante AVIC Shenyang Aircraft Corporation publicó videos y fotos de vuelos de prueba clave. Justamente, el pasado 6 de enero, se registraron los primeros vuelos del año de un J-35 sin pintar (en imprimación verde típica de producción), incluyendo un vuelo coordinado de dos unidades cerca de la planta de producción en Liaoning.

A su vez, existen dos variantes principales:

J-35A: Versión terrestre para la Fuerza Aérea del EPL (PLAAF).

J-35: Versión naval para portaaviones (como el Fujian Type 003), con gancho de parada y compatibilidad CATOBAR.

Así es el nuevo J-35 de China, el nuevo avión caza que hace temer a Estados Unidos

Con un peso máximo al despegue de alrededor de 28 toneladas y radio de combate superior a 1200 km, el J-35 es más compacto y potencialmente más económico que el pesado J-20, permitiendo producirlo en mayores cantidades. Entre sus características, destaca:

Forma del fuselaje con bordes alineados, entradas de aire en S (ocultan las paletas del motor) y materiales absorbentes de radar (incluyendo metamateriales).

Sección radar equivalente (RCS) estimada en 10-100 cm², comparable o incluso mejor que la del F-35 (alrededor de 15 cm², tamaño de una pelota de golf según algunas fuentes).

Motores: inicialmente WS-21 (mejora del WS-13), con transición al potente WS-19 (110-116 kN), que permite supercrucero (velocidad supersónica sin postcombustión).

Armamento interno: hasta 6 misiles aire-aire (PL-15, PL-21 de largo alcance) o combinaciones de bombas y misiles antibuque.

Aviónica: radar AESA avanzado (similar al AN/APG-81 del F-35), sensores distribuidos, enlace de datos y fusión de sensores para superioridad informativa.

Comparación del poder aéreo de China y Estados Unidos

De acuerdo al Global Firepower, Estados Unidos lidera el ranking de poderío militar aéreo, mientras que China se ubica tercero con una amplia diferencia. Así son las flotas de ambas potencias: