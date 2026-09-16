El ingreso de un sistema de alta presión provocará un cambio marcado en las condiciones meteorológicas de la Patagonia durante los próximos días.

El anticiclón favorecerá inicialmente una reducción de la inestabilidad y una recuperación de las temperaturas en distintos sectores, después de las jornadas atravesadas por aire de origen antártico, heladas y nevadas.

Sin embargo, el escenario no será estable durante toda la semana. El desplazamiento de la masa de aire hacia el noreste permitirá el avance de un nuevo frente desde el océano Pacífico, que volverá a generar precipitaciones y nevadas en zonas cordilleranas.

Al mismo tiempo, el viento recuperará intensidad en parte de la región, con ráfagas que podrían superar los 85 kilómetros por hora en sectores de Chubut.

Cómo avanzará el anticiclón y qué cambios provocará en el tiempo

Durante el miércoles 16 de septiembre, la dorsal de alta presión se extenderá sobre buena parte de la Patagonia y contribuirá a disminuir la inestabilidad. Este proceso estará acompañado por una reducción de las precipitaciones, aunque el frío continuará presente en el extremo sur, donde algunas localidades podrían registrar mínimas cercanas a los -10°C.

La evolución del sistema también provocará diferencias importantes entre el norte y el sur patagónico. Mientras el extremo austral continuará con temperaturas bajas, el norte de la región tendrá un marcado ascenso térmico.

Trelew podría alcanzar los 21°C y algunas zonas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén se ubicarían entre 19°C y 20°C. En sectores de los valles también podrían superarse los 20°C, con cielo mayormente despejado y escasas precipitaciones.

Clima en la Patagonia: anticiclón, lluvias, nevadas y ráfagas de viento de más de 85 km/h

Vuelven las lluvias y las nevadas: cuáles serán las zonas afectadas

El ingreso de un nuevo frente desde el Pacífico modificará nuevamente el panorama. Durante el miércoles se esperan nevadas en la cordillera de Santa Cruz y precipitaciones, que podrían presentarse como lluvia o nieve, en sectores elevados de Chubut.

La mayor actividad del sistema se concentrará sobre territorio chileno, por lo que en la Argentina los fenómenos serán más limitados y estarán principalmente asociados a las áreas cordilleranas.

Ráfagas de más de 85 km/h: dónde volverá a intensificarse el viento

El viento volverá a ganar intensidad durante el miércoles en distintas zonas de la Patagonia. Los registros más elevados podrían darse en la estepa de Chubut, donde las ráfagas superarían los 85 kilómetros por hora.

Patagonia: qué temperaturas se esperan en las principales ciudades

La recuperación térmica será especialmente visible en algunas localidades del sur. Ushuaia rondará los 3°C y Río Gallegos podría alcanzar los 8°C durante el miércoles, después de las temperaturas cercanas o inferiores a 0°C registradas al comienzo de la semana.

En el norte patagónico, Neuquén tendrá una máxima cercana a 14°C y Bariloche rondará los 8°C. Hacia el jueves, en cambio, el norte de la región será más templado, mientras que Ushuaia apenas alcanzará 1°C y Bariloche se mantendrá cerca de los 8°C.