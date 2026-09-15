El tiempo volverá a cambiar en Misiones después de una jornada marcada por temperaturas frescas y condiciones relativamente estables.

El pronóstico anticipa un nuevo período de inestabilidad, con lluvias y tormentas que podrían regresar a la provincia hacia el final de la semana.

El escenario se da luego de varios episodios de mal tiempo que afectaron al noreste argentino durante septiembre.

En los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió advertencias por tormentas fuertes, lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento en distintos sectores de Misiones.

Tormentas en Misiones: cuándo volverán las lluvias

Para Posadas, el pronóstico indica temperaturas de entre 10 °C y 21 °C, sin precipitaciones previstas durante las primeras horas de la jornada.

Sin embargo, la estabilidad no se mantendría durante toda la semana. De acuerdo con el panorama difundido recientemente, las lluvias volverán hacia el viernes 18 de septiembre y podrían extenderse sobre diferentes sectores del norte argentino.

Por ese motivo, el mayor riesgo meteorológico no estaría concentrado durante el martes, sino en la evolución del sistema durante los próximos días.

El tiempo cambia antes del fin de semana

El escenario meteorológico para Misiones tendrá así un marcado contraste entre el comienzo y el cierre de la semana.

Este martes se espera una jornada relativamente estable y fresca , mientras que posteriormente aumentará la inestabilidad y las precipitaciones volverán a ganar protagonismo.

La situación forma parte de un cambio más amplio en el patrón meteorológico argentino. Después de varios días con temperaturas en ascenso y estabilidad en buena parte del territorio, las lluvias comenzarán a reorganizarse sobre el norte del país.

El regreso de las precipitaciones será uno de los principales fenómenos a seguir durante los próximos días, especialmente en las zonas donde puedan desarrollarse tormentas de mayor intensidad.

Alerta por tormentas: qué recomiendan ante el mal tiempo

EFE

Cuando se desarrollan tormentas fuertes, las autoridades recomiendan tomar precauciones ante la posibilidad de actividad eléctrica, ráfagas intensas, caída de granizo y acumulación rápida de agua.

Entre las principales medidas se encuentran:

Permanecer en lugares seguros durante el desarrollo de la tormenta.

Evitar circular por calles que puedan presentar anegamientos .

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan caer.

Desconectar aparatos eléctricos durante tormentas eléctricas si existe riesgo de sobretensión.

Consultar las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Misiones se prepara para un nuevo cambio de tiempo

El regreso de las lluvias y tormentas hacia el viernes vuelve a poner a Misiones bajo la lupa meteorológica, especialmente por la posibilidad de que algunos sectores reciban precipitaciones intensas.

Por ahora, el dato más importante es que la tormenta no se concentra sobre la provincia durante este martes, sino que el deterioro de las condiciones aparece proyectado hacia los próximos días.

Con la llegada de la primavera cada vez más cerca, el noreste argentino volverá a atravesar un período de inestabilidad y lluvias, en un septiembre que ya dejó varios episodios de tiempo severo en la región.