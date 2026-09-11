Un adolescente de Quilmes planeaba matar a sus compañeros de colegio: lo allanó el FBI porque lo escribió en ChatGPT.

Una alerta enviada desde Estados Unidos puso en marcha una investigación que terminó con un allanamiento en Quilmes. El aviso surgió a partir de una conversación mantenida con ChatGPT en la que un adolescente habría expresado intenciones de llevar adelante un tiroteo dentro de una institución educativa y atacar a sus compañeros.

El caso comenzó el 19 de agosto, cuando el Agregado Jurídico del FBI en Argentina remitió la información a las autoridades argentinas. De acuerdo con los datos incorporados al expediente, el menor habría contemplado realizar el ataque durante 2027, aunque también habría evaluado la posibilidad de adelantarlo y había mostrado interés por conseguir indumentaria y accesorios de tipo táctico.

Cómo identificaron al adolescente de Quilmes

Tras recibir la alerta, la Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA puso en marcha tareas de inteligencia digital y presencial. Los investigadores recurrieron también a técnicas OSINT, utilizadas para obtener y analizar información disponible públicamente en internet, hasta conseguir determinar quién estaba detrás de las conversaciones.

El aviso surgió a partir de una conversación mantenida con ChatGPT (Fuente: Policía Federal). Policía Federal

La pesquisa permitió establecer que el usuario era un adolescente que vivía en el partido bonaerense de Quilmes. Por tratarse de un menor, tanto su identidad como su domicilio y cualquier información que pueda permitir reconocerlo quedaron bajo reserva.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, conducida por el fiscal Walter Bruno. A partir de los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial Quilmes autorizó el procedimiento solicitado por los investigadores.

Qué encontraron durante el allanamiento

Durante el operativo, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares y diferentes objetos que llamaron la atención por sus características tácticas. Entre ellos había dos pares de guantes, un gorro tipo piluso con camuflaje militar, un pasamontañas con diseño de calavera, otro modelo camuflado y gafas protectoras negras.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza el expediente. Además, el adolescente y sus padres fueron convocados a presentarse ante la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.

Los agentes secuestraron dos teléfonos celulares y diferentes objetos (Fuente: Policía Federal). Policía Federal

La investigación fue caratulada como “intimidación pública” y se suma a otro caso reciente en el que la PFA intervino después de recibir información proveniente del FBI. En aquella causa, iniciada a partir de una pesquisa sobre dos adolescentes de 15 y 16 años, se habían detectado mensajes de odio, antisemitismo, supremacía racial y referencias a una posible masacre escolar.

En los procedimientos realizados entonces también fueron incautados dispositivos electrónicos, municiones, un cuchillo de caza, material con simbología nazi y libros relacionados con la extrema derecha. Los sospechosos habían sido ubicados mediante inteligencia digital y técnicas OSINT en La Quiaca y Miramar.