La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) inauguró este miércoles el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), en un acto que contó con la presencia del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, y representantes del FBI. El evento fue encabezado por el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, y el subsecretario del área, José Lago Rodríguez. El organismo fue creado por el Decreto 717/2025, como parte de la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional que se dio en año nuevo por decreto. Tiene como función principal coordinar el intercambio de información e inteligencia antiterrorista con agencias extranjeras y con los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Cancillería, además de los organismos de control financiero, aduanero y migratorio. En el acto, Lago Rodríguez destacó que la participación del FBI en la inauguración refleja “la reinserción del Sistema de Inteligencia Nacional en los principales esquemas de cooperación mundial” y calificó la apertura del Centro como “la primera medida concreta del Estado argentino en 25 años para fortalecer y coordinar la lucha contra el terrorismo”. En esa línea, recordó los atentados sufridos por el país, en referencia implícita a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, como antecedentes que justifican la creación del organismo. El subsecretario señaló además que “el terrorismo es una amenaza que requiere coordinación internacional para prevenirla” y que la gestión apunta a “profesionalizar el Sistema de Inteligencia Nacional” después de “décadas de abandono e improvisación”, según sus palabras. La inauguración se enmarca en el proceso de acercamiento bilateral entre Argentina y los Estados Unidos, que en los últimos meses incluyó la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, la apertura del laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 del Instituto Malbrán con apoyo del Departamento de Estado y la presencia del embajador Lamelas en el AmCham Summit del martes. La colaboración del FBI en el CNA se suma a esa serie de gestos de alineamiento institucional con Washington. El nuevo centro se integra a la estructura de la SIDE bajo la conducción de Auguadra, hombre del asesor presidencial Santiago Caputo. Por su parte, el titular de la SIDE en su discurso de apertura subrayó la relevancia de la cooperación con el gobierno estadounidense como “pieza fundamental para la profesionalización e integración” del organismo.