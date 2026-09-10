El Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan concretó un hito operativo al realizar con éxito el primer traslado sanitario aéreo nocturno en más de diez años.

El procedimiento se concretó durante la tarde-noche del martes 8 de septiembre, marcando la habilitación oficial del helipuerto para funcionar de manera interrumpida durante las 24 horas.

Puesta en valor y operatividad las 24 horas

El helipuerto de la institución arrastraba severos problemas de infraestructura y falta de mantenimiento que habían paralizado por completo los arribos aéreos desde 2021 .

Aunque los vuelos en horario diurno se habían reanudado formalmente a fines de diciembre de 2025, la falta de balizamiento e infraestructura adecuada impedía la recepción de aeronaves una vez caíble la luz del sol.

Tras los trabajos de modernización, adecuación técnica y reordenamiento del presupuesto institucional, la pista quedó óptima para recibir derivaciones complejas en cualquier momento del día, eliminando las restricciones de horario que ralentizaban las urgencias.

Reducción de tiempos en emergencias pediátricas

La recuperación del servicio aéreo resulta clave para la red de salud nacional, dado que el Garrahan recibe diariamente a los pacientes pediátricos más críticos del país .

En cuadros médicos de alta complejidad, la posibilidad de evitar el tránsito terrestre y acortar los tiempos de traslado directamente al helipuerto del establecimiento es un factor determinante para la supervivencia y evolución de los niños.

Desde la conducción del hospital destacaron que las obras forman parte de un plan de eficiencia y optimización de recursos asignados a las áreas de atención crítica, garantizando que el centro de referencia nacional pueda operar a plena capacidad.