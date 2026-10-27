La combinación de ingredientes que suelen encontrarse en casa puede servir para preparar un limpiador casero para ventanas y cristales. La mezcla de maicena, alcohol, vinagre blanco y agua tibia aparece entre las recetas de limpieza difundidas por la Universidad de Florida, a través de su programa de extensión UF/IFAS.

La preparación busca facilitar la limpieza de superficies de vidrio y darles brillo sin necesidad de recurrir a un producto comercial específico.

Para qué sirve mezclar maicena, alcohol y vinagre

La receta está pensada para limpiar ventanas y cristales . Según la publicación Homemade Household Cleaners, de UF/IFAS, los ingredientes deben combinarse con agua tibia en un pulverizador para aplicar la solución sobre las superficies.

La guía recomienda agitar bien la preparación antes de usarla. Como la maicena puede acumularse en el fondo del recipiente, también es necesario volver a agitarlo cada vez que se utilice, si se observa que el ingrediente se deposita.

Para terminar, la publicación propone usar papel de diario arrugado para dar brillo a las ventanas.

Para qué sirve mezclar maicena, alcohol y vinagre. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

Cómo preparar el limpiador casero para ventanas

La receta publicada por UF/IFAS lleva cuatro ingredientes:

1/4 de taza de alcohol para fricciones.

1/4 de taza de vinagre blanco.

1 cucharada de maicena.

2 tazas de agua tibia.

Para prepararlo, hay que colocar todos los ingredientes en una botella pulverizadora vacía y agitar bien hasta integrar la mezcla.

Antes de cada uso, conviene revisar si la maicena se acumuló en el fondo y volver a agitar el recipiente. Después de aplicar el producto, se pueden limpiar los cristales y darles brillo con papel de diario arrugado.

Qué tener en cuenta antes de usar la mezcla

Aunque se trata de una preparación casera, es importante manipular sus ingredientes con precaución . El alcohol es inflamable, por lo que la mezcla debe mantenerse alejada del fuego y de fuentes de calor.